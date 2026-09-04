Ризик пожежі під капотом: BMW масово відкликає популярні седани через дрібну деталь

Про масштабну сервісну кампанію повідомляє BMW Blog. Німецькі регулятори виявили, що в реле стартера може потрапляти вода, що з часом викликає корозію контактів та коротке замикання з реальним ризиком займання моторного відсіку.

Для водіїв це означає, що ігнорувати проблему не можна. Ознаками несправності можуть бути важкий або нестабільний запуск двигуна, запах горілого пластику з-під капота або раптові помилки електрики на панелі приладів. Власникам слід очікувати листа від дилера та безкоштовного ремонту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

BMW 5-Series (G30)

Які авто в зоні ризику та як вирішують проблему

Під відкликання потрапили 189 130 автомобілів, зібраних у період з 29 липня 2014 року по 12 листопада 2020 року. Це два покоління найпопулярніших седанів бренду: 3-Series (від кузова F30 до ранніх G20), 5-Series (F10 та G30) та флагманські "сімки" (F01/F02 та G11/G12).

BMW 7-Series (G11)

Офіційні дилери вирішують проблему радикально і, що головне, абсолютно безкоштовно для власника. Замість того, щоб просто міняти ущільнювач чи саме реле, механіки встановлюють повністю новий стартер у зборі, що назавжди усуває шлях для потрапляння вологи.

Перевірити, чи підпадає ваша BMW під цю кампанію, можна за VIN-кодом на офіційному сайті виробника або зателефонувавши найближчому дилеру.