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Ризик пожежі під капотом: BMW масово відкликає популярні седани через дрібну деталь

Німецький автовиробник оголосив про відкликання майже 190 тисяч седанів через дефектне реле стартера, яке може призвести до пожежі. Проблема охоплює популярні в Україні моделі 3-ї, 5-ї та 7-ї серій, випущені з 2014 по 2020 роки, тому власникам варто перевірити свої авто.
BMW відкликає 3-ї, 5-ї та 7-ї серій через ризик пожежі стартера

ФОТО: BMW |

Популярні седани BMW мають дефект, що може спричинити пожежу

Данило Северенчук
logo4 вересня, 17:40
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Про масштабну сервісну кампанію повідомляє BMW Blog. Німецькі регулятори виявили, що в реле стартера може потрапляти вода, що з часом викликає корозію контактів та коротке замикання з реальним ризиком займання моторного відсіку.

Для водіїв це означає, що ігнорувати проблему не можна. Ознаками несправності можуть бути важкий або нестабільний запуск двигуна, запах горілого пластику з-під капота або раптові помилки електрики на панелі приладів. Власникам слід очікувати листа від дилера та безкоштовного ремонту.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

BMW 5-Series (G30)

Які авто в зоні ризику та як вирішують проблему

Під відкликання потрапили 189 130 автомобілів, зібраних у період з 29 липня 2014 року по 12 листопада 2020 року. Це два покоління найпопулярніших седанів бренду: 3-Series (від кузова F30 до ранніх G20), 5-Series (F10 та G30) та флагманські "сімки" (F01/F02 та G11/G12).

BMW 7-Series (G11)

Офіційні дилери вирішують проблему радикально і, що головне, абсолютно безкоштовно для власника. Замість того, щоб просто міняти ущільнювач чи саме реле, механіки встановлюють повністю новий стартер у зборі, що назавжди усуває шлях для потрапляння вологи.

Перевірити, чи підпадає ваша BMW під цю кампанію, можна за VIN-кодом на офіційному сайті виробника або зателефонувавши найближчому дилеру.

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