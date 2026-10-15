Секрети російської техніки пішли по руках: іноземці масово вивчають трофеї через TrophyLab

Як повідомляє Міністерство оборони України, на Єдиному веб-порталі досліджень ворожої техніки зареєструвалися вже 389 закордонних виробників військової техніки. Для порівняно молодого профільного ресурсу це гарний показник, який засвідчує зацікавленість аудиторії

Платформа збирає унікальні дані та формує своєрідну бібліотеку, фільмотеку для інженерів та науковців. А наповнюють ці сховища підрозділи Сил оборони, ГУР, СБУ та профільні наукові установи.

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Як це працює

Кожен зареєстрований фахівець може не лише вивчати результати аналізів онлайн, а й подати запит на отримання реального зразка чи його фрагмента для детального офлайн-дослідження. Щоб потрапити до каталогу, заявники проходять жорстку перевірку на відсутність зв'язків з рф та санкцій.

"Доступ до платформи дає змогу швидше й безпечно обмінюватися інформацією про російську техніку, озброєння. Це дозволить прискорити розробку нових засобів протидії для наших військових на фронті, – зазначають у Міністерстві оборони України.

Підбиті танки їдуть до Європи

Окрім цифрових даних, Україна почала фізично передавати зразки знищеної техніки рф до музеїв держав-партнерів. Кабмін уже підтримав відповідний механізм, ініційований Міноборони та Мінкультом

Трофейний російський танк Т-72 на музейній експозиції. Фото: МО України

Зокрема, трофейні російські танки Т-72 безоплатно отримають музейні установи Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. Уся ця техніка повністю втратила бойові властивості та не містить вибухонебезпечних елементів, тому є абсолютно безпечною для відвідувачів виставок.