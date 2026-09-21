Що показав у Ганновері бренд, який кожні 4-5 хвилин випускає вантажівку

Виробник заявляє запас ходу до 500 км, а зарядити батарею з 20 до 80% можна приблизно за 23 хвилини. Про це йдеться в релізі виробника.

Новий Sitrak побудований на 800-вольтовій платформі та отримав батарею класу 600 кВт-год. За стандартних умов далекого перевезення та повної маси автопоїзда до 44 тонн машина може проїхати до 500 км.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Поява ще одного "китайця" змушує європейських виробників задуматися: цей акумуляторний Sitrak впевнено посуне когось з ринку. Фото: Sinotruk

Для місцевого та далекого плеча перевезень

Заявлене споживання становить близько 110 кВт-год на 100 км. Для важкої фури це забезпечують не лише батарея та електропривод, а й аеродинаміка, рекуперація та інтелектуальне керування енергією.

Ще одна цікава особливість китайських розробників – можливість не тільки швидко заряджати батарею, а й використовувати технологію її заміни. Sinotruk привіз до Ганновера фактично цілу систему для електровантажівок: зарядну інфраструктуру, накопичувачі енергії, сонячну та вітрову генерацію і станції заміни батарей. За даними компанії, така система вже розгорнута на 102 майданчиках у світі.

Ще п'ять років тому про цей китайський завод ніхто не чув, а зараз його менеджери збирають на свої презентації не менше народу, ніж патріархи світового автопрому. Фото: Sinotruk

Електровісь на 470 кВт

Sinotruk показав у Ганновері не тільки готову машину, а й власні компоненти. Зокрема, електровісь для важких вантажівок має пікову потужність 470 кВт і максимальний момент 44 000 Нм.

У батареї заявлена питома енергоємність 160 Вт-год/кг, захист за стандартом IP68 та підтримка швидкої заміни. А максимальна потужність фірмової зарядної системи сягає 1,28 МВт.

На виставці IAA Transportation 2026 компанія Sinotruk показала п'ять моделей комерційних автомобілів, що охоплюють усі сценарії комерційної експлуатації, включаючи магістральну логістику, міську дистрибуцію та будівельні роботи:

Sitrak 4×2 Battery-Electric Tractor

Sitrak 8×4 Battery-Electric Tipper

Sitrak 6×2 Battery-Electric Rigid Truck

Sitrak 4×2 Battery-Electric LDT

Sitrak 4×2 тягач



400 вантажівок за день

За такими технологіями стоять і відповідні виробничі потужності. Завод Sinotruk у Лайву, запущений у 2020 році, займає близько 504 тисяч квадратних метрів і розрахований на випуск до 150 тисяч вантажівок на рік із можливістю збільшення потужності до 160 тисяч.

Той "розумний" завод у районі Laiwu Intelligent Connected Truck Factory в Цзінані випускає вантажівки двох лінійок – SITRAK і HOWO.

Рівень автоматизації підприємства заявлений на рівні 96%. Роботизовані системи виконують зварювання та складання, а AGV без водіїв доставляють компоненти між робочими зонами.

У результаті завод здатен випускати близько 400 важких машин на добу – тобто нова вантажівка залишає конвеєр приблизно кожні 4–5 хвилин.

Особливо показова лінія зварювання кабін: близько 110 роботів можуть працювати з різними моделями на одній гнучкій виробничій системі. Така автоматизація дозволяє Sinotruk одночасно розширювати модельний ряд і тримати дуже високий темп випуску.