Что показал в Ганновере бренд, каждые 4-5 минут выпускающий грузовик

Производитель заявляет запас хода до 500 км, а зарядить батарею с 20 до 80% можно примерно за 23 минуты. Об этом говорится в релизе производителя.

Новый Sitrak построен на 800-вольтовой платформе и получил батарею класса 600 кВт-ч. При стандартных условиях дальней перевозки и полной массы автопоезда до 44 тонн машина может проехать до 500 км.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Появление еще одного "китайца" заставляет европейских производителей задуматься: этот аккумуляторный Sitrak уверенно сдвинет кого-то с рынка. Фото: Sinotruk

Для местного и дальнего плеча перевозок

Заявленное потребление составляет около 110 кВт-ч на 100 км. Для тяжелой фуры это обеспечивают не только батарею и электропривод, но и аэродинамику, рекуперацию и интеллектуальное управление энергией.

Еще одна интересная особенность китайских разработчиков – возможность не только быстро заряжать батарею, но использовать технологию ее замены. Sinotruk привез в Ганновер фактически целую систему для электрогрузовиков: зарядную инфраструктуру, накопители энергии, солнечную и ветровую генерацию и станции замены батарей. По данным компании такая система уже развернута на 102 площадках в мире.

Еще пять лет назад об этом китайском заводе никто не слышал, а сейчас его менеджеры собирают на свои презентации не меньше народа, чем патриархи мирового автопрома. Фото: Sinotruk

Электроось на 470 кВт

Sinotruk показал в Ганновере не только готовую машину, но и собственные компоненты. В частности, электроось для тяжелых грузовиков имеет пиковую мощность 470 кВт и максимальный момент 44 000 Нм.

В батарее заявлена удельная энергоемкость 160 Вт-ч/кг, защита по стандарту IP68 и поддержка быстрой замены. Максимальная же мощность фирменной зарядной системы достигает 1,28 МВт.

На выставке IAA Transportation 2026 компания Sinotruk показала пять моделей коммерческих автомобилей, охватывающих все сценарии коммерческой эксплуатации, включая магистральную логистику, городскую дистрибуцию и строительные работы.

Sitrak 4×2 Battery-Electric Tractor

Sitrak 8×4 Battery-Electric Tipper

Sitrak 6×2 Battery-Electric Rigid Truck

Sitrak 4×2 Battery-Electric LDT

Sitrak 4×2 тягач

400 грузовиков в день

За такими технологиями стоят и соответствующие производственные мощности. Завод Sinotruk в Лайве, запущенный в 2020 году, занимает около 504 тысячи квадратных метров и рассчитан на выпуск до 150 тысяч грузовиков в год с возможностью увеличения мощности до 160 тысяч.

Этот "умный" завод в районе Laiwu Intelligent Connected Truck Factory в Цзинане выпускает грузовики двух линеек – SITRAK и HOWO.

Уровень автоматизации предприятия заявлен на уровне 96%. Роботизированные системы выполняют сварку и сборку, а AGV без водителей доставляют компоненты между рабочими зонами.

В результате завод способен выпускать около 400 тяжелых машин в сутки.– то есть новый грузовик покидает конвейер примерно каждые 4 – 5 минут.

Особенно показательна линия сварки кабин: около 110 роботов могут работать с разными моделями на одной гибкой производственной системе. Такая автоматизация позволяет Sinotruk одновременно расширять модельный ряд и удерживать очень высокий темп выпуска.