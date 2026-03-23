Що робити у разі втрати екзаменаційного листа при складанні водійських іспитів

Втрата екзаменаційного листа під час складання іспиту на водійське посвідчення — ситуація неприємна, але не критична. У сервісних центрах МВС запевняють: усі результати зберігаються в електронній системі, тому паперовий документ не є визначальним.

Що таке екзаменаційний лист

Екзаменаційний лист — це документ, який формується під час складання теоретичного або практичного іспиту. У ньому зазначаються:

дані кандидата у водії;

дата та місце складання іспиту;

тип іспиту;

результат — «склав» або «не склав».

Він потрібен для фіксації результатів і подальшого допуску до наступного етапу — практичного іспиту або отримання посвідчення водія.

Якщо іспит складено успішно, документ залишається у сервісному центрі. У разі провалу — видається кандидату.

Чому втрата не є проблемою

Уся інформація про складання іспитів вноситься до електронних реєстрів. Зокрема:

дані зберігаються в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;

результати дублюються в системі тестування сервісних центрів МВС.

Це означає, що навіть у разі втрати паперового листа результати іспиту нікуди не зникають і можуть бути перевірені адміністраторами.

Що робити у разі втрати

Алгоритм дій простий:

не панікувати — результат іспиту збережений у системі;

звернутися до сервісного центру МВС, де складався іспит;

за потреби отримати повторну друковану копію документа.

Важливо знати

Втрата екзаменаційного листа:

не анулює результат іспиту;

не впливає на можливість отримання посвідчення водія;

не потребує повторного складання іспиту.

Висновок

Система обліку в сервісних центрах МВС побудована таким чином, щоб мінімізувати вплив людського фактору та втрати документів. Усі ключові дані зберігаються в електронному вигляді, що гарантує прозорість і захист інформації.

Тому навіть у разі втрати паперового екзаменаційного листа водій може бути впевнений: його результати надійно зафіксовані і залишаються чинними.