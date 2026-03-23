Що робити у разі втрати екзаменаційного листа при складанні водійських іспитів

Втрата екзаменаційного листа, який видають при складанні водійських іспитів, не має жодного значення. Усі відомості є електронній базі. За потреби можна отримати паперовий дублікат.
23 березня, 13:20
Втрата екзаменаційного листа під час складання іспиту на водійське посвідчення — ситуація неприємна, але не критична. У сервісних центрах МВС запевняють: усі результати зберігаються в електронній системі, тому паперовий документ не є визначальним.

Що таке екзаменаційний лист

Екзаменаційний лист — це документ, який формується під час складання теоретичного або практичного іспиту. У ньому зазначаються:

  • дані кандидата у водії;
  • дата та місце складання іспиту;
  • тип іспиту;
  • результат — «склав» або «не склав».

Він потрібен для фіксації результатів і подальшого допуску до наступного етапу — практичного іспиту або отримання посвідчення водія.

Якщо іспит складено успішно, документ залишається у сервісному центрі. У разі провалу — видається кандидату.

Чому втрата не є проблемою

Уся інформація про складання іспитів вноситься до електронних реєстрів. Зокрема:

  • дані зберігаються в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів;
  • результати дублюються в системі тестування сервісних центрів МВС.

Це означає, що навіть у разі втрати паперового листа результати іспиту нікуди не зникають і можуть бути перевірені адміністраторами.

Що робити у разі втрати

Алгоритм дій простий:

  • не панікувати — результат іспиту збережений у системі;
  • звернутися до сервісного центру МВС, де складався іспит;
  • за потреби отримати повторну друковану копію документа.

Важливо знати

Втрата екзаменаційного листа:

  • не анулює результат іспиту;
  • не впливає на можливість отримання посвідчення водія;
  • не потребує повторного складання іспиту.

Висновок

Система обліку в сервісних центрах МВС побудована таким чином, щоб мінімізувати вплив людського фактору та втрати документів. Усі ключові дані зберігаються в електронному вигляді, що гарантує прозорість і захист інформації.

Тому навіть у разі втрати паперового екзаменаційного листа водій може бути впевнений: його результати надійно зафіксовані і залишаються чинними.

