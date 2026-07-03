Що робити з пошкодженим через обстріл автомобілем: роз’яснення від МВС

Головний сервісний центр МВС нагадав алгоритм дій для власників автомобілів, які були знищені або отримали критичні пошкодження внаслідок обстрілів. Громадяни можуть безоплатно вибракувати транспортний засіб, за певних умов.

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У мобільних сервісних центрах МВС, які працюють безпосередньо в районах, що постраждали від ворожих атак, доступні такі послуги:

вибракування транспортного засобу;

відновлення посвідчення водія;

відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

консультації адміністраторів щодо оформлення документів.

Для отримання цих послуг попередня реєстрація через систему Е-запис не потрібна.

Перед зверненням до сервісного центру власнику необхідно отримати документ, який підтверджує статус потерпілої особи. Для цього слід звернутися до органу досудового розслідування, зокрема до поліції або СБУ. Після цього можна подати документи до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру МВС.

У ГСЦ МВС наголошують, що навіть повністю знищений автомобіль залишається зареєстрованим за власником, доки його не знімуть з державної реєстрації шляхом вибракування. Послуга надається безоплатно в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника.

Для оформлення вибракування необхідно надати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

нотаріально посвідчену довіреність, якщо звертається представник власника.

Якщо свідоцтво про реєстрацію або номерні знаки були втрачені чи викрадені, необхідно надати відповідну постанову або довідку правоохоронних органів.

Послуга надається протягом одного робочого дня після подання повного пакета документів.

У сервісному центрі також звертають увагу на важливе обмеження: після вибракування повторно зареєструвати такий транспортний засіб вже неможливо. Крім того, процедура не проводиться, якщо на автомобіль накладені обтяження.