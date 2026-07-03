Что делать с автомобилем, поврежденным в результате обстрела: разъяснения от МВД

Главный сервисный центр МВД напомнил о порядке действий для владельцев автомобилей, которые были уничтожены или получили критические повреждения в результате обстрелов. Граждане могут бесплатно списать транспортное средство при определенных условиях.

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В мобильных сервисных центрах МВД, работающих непосредственно в районах, пострадавших от вражеских атак, доступны следующие услуги:

списание транспортного средства;

восстановление водительского удостоверения;

восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства;

консультации администраторов по вопросам оформления документов.

Для получения этих услуг предварительная регистрация через систему «Е-запись» не требуется.

Перед обращением в сервисный центр владельцу необходимо получить документ, подтверждающий статус потерпевшего. Для этого следует обратиться в орган досудебного расследования, в частности в полицию или СБУ. После этого можно подать документы в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД.

В ГСЦ МВД отмечают, что даже полностью уничтоженный автомобиль остается зарегистрированным на владельца, пока его не снимут с государственной регистрации путем списания. Услуга предоставляется бесплатно в любом сервисном центре МВД независимо от места проживания владельца.

Для оформления списания необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель владельца.

Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утеряны или похищены, необходимо предоставить соответствующее постановление или справку правоохранительных органов.

Услуга предоставляется в течение одного рабочего дня после подачи полного пакета документов.

В сервисном центре также обращают внимание на важное ограничение: после списания повторно зарегистрировать такое транспортное средство уже невозможно. Кроме того, процедура не проводится, если на автомобиль наложены обременения.