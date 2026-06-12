Що треба знати про обмеження швидкості кандидатам у водії

Швидкісний режим залишається однією з найважливіших тем під час підготовки до теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що саме питання щодо обмежень швидкості найчастіше трапляються в екзаменаційних тестах.

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Майже 300 запитань про швидкість

Загальна база екзаменаційних тестів налічує понад 2300 запитань. З них близько 300 присвячені швидкісним режимам, тобто приблизно кожне восьме питання стосується саме дозволеної швидкості руху.

Майбутнім водіям необхідно добре орієнтуватися в обмеженнях швидкості для:

легкових автомобілів;

мотоциклів;

мопедів;

автобусів;

руху в населених пунктах;

руху поза населеними пунктами;

руху на автомагістралях та інших дорогах.

Не лише для іспиту

У сервісних центрах МВС наголошують, що знання швидкісних режимів важливе не тільки для успішного складання теоретичного іспиту.

Правильно обрана швидкість руху дозволяє водієві своєчасно оцінити дорожню ситуацію, вчасно відреагувати на небезпеку та уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Саме перевищення безпечної швидкості залишається однією з основних причин тяжких ДТП.

Як проходить теоретичний іспит

Теоретичний іспит складається з 20 тестових запитань.

Основні умови:

на виконання тесту відводиться 20 хвилин;

допускається не більше двох помилок;

три або більше неправильних відповіді означають, що іспит не складено.

Запитання формуються з різних тематичних блоків:

загальні положення ПДР;

права та обов'язки водіїв;

регулювання дорожнього руху;

проїзд перехресть;

зупинка і стоянка;

безпека дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Де готуватися до іспиту

У ГСЦ МВС рекомендують користуватися виключно офіційною базою тестових запитань, яка розміщена на сайті сервісних центрів МВС.

Саме ця база повністю відповідає екзаменаційним білетам, які використовуються під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах.

Фахівці також радять не заучувати правильні відповіді механічно. А спробувати зрозуміти логіку Правил дорожнього руху та навчитися застосовувати їх у реальних дорожніх ситуаціях. Це допоможе не лише успішно скласти іспит, а й стати більш безпечним та відповідальним учасником дорожнього руху.