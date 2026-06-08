Уряд готує підвищення штрафів для водіїв через резонансне ДТП у столиці

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила про розробку комплексу мір з посилення відповідальності за порушення ПДР. Приводом стала нещодавнє ДТП, у якому загинуло четверо людей, двоє з яких поліцейські.

Читайте також: Депутати пропонують штрафувати користувачів електросамокатів на 17 000 гривень

Обговорила з Міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема: посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Нагадаємо, що приводом для підвищення штрафів стала ДТП на Кардачах у Києві яка відбулась 6 червня. Водій Mercedes-Benz C300, який за повідомленням деяких ЗМІ був священником, не впорався з керуванням та заїхав у підземний пішохідний перехід. У результаті загинуло чотири людини, двоє з яких поліцейські.

Пропозицію зі збільшення відповідальності для водіїв підняв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 — лише протягом минулого року... А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч. Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз: штраф 340грн. - це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?

Також Олексій Білошицький згадав про систему штрафних балів, яка була скасована перед включенням системи штрафування автовласників за допомогою камер контролю швидкості.