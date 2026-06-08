Уряд готує підвищення штрафів для водіїв через резонансне ДТП у столиці

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Премʼєр-міністр Юлія Свириденко
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила про розробку комплексу мір з посилення відповідальності за порушення ПДР. Приводом стала нещодавнє ДТП, у якому загинуло четверо людей, двоє з яких поліцейські.
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Обговорила з Міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема:
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
Нагадаємо, що приводом для підвищення штрафів стала ДТП на Кардачах у Києві яка відбулась 6 червня. Водій Mercedes-Benz C300, який за повідомленням деяких ЗМІ був священником, не впорався з керуванням та заїхав у підземний пішохідний перехід. У результаті загинуло чотири людини, двоє з яких поліцейські.
Пропозицію зі збільшення відповідальності для водіїв підняв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 — лише протягом минулого року... А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч. Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз: штраф 340грн. - це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?
Також Олексій Білошицький згадав про систему штрафних балів, яка була скасована перед включенням системи штрафування автовласників за допомогою камер контролю швидкості.
У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія. Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія. З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм.