Правительство готовит повышение штрафов для водителей из-за резонансного ДТП в столице

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о разработке комплекса мер по усилению ответственности за нарушение ПДД. Поводом стало недавнее ДТП в котором погибли четыре человека, двое из которых полицейские.

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Обсудила с Министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения. Правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах, в частности: усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;

жесткие санкции для водителей, которые систематически превышают установленные ограничения;

совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Поводом для изменений стало ДТП на Кардачах в Киеве которая состоялась 6 июня. Водитель Mercedes-Benz C300, который по сообщению некоторых СМИ был священником, не справился с управлением и заехал в подземный пешеходный переход. В результате погибли четыре человека, двое из которых полицейские.

Первым предложение по увеличению ответственности для водителей озвучил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

За автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них большая часть именно за превышение скорости. 18 - только в течение прошлого года... А также 1 ДТП без травмированных в марте этого года. Очень много эмоций и чего хотелось бы еще сказать. Но основное сейчас: штраф 340грн. - это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем?

Также Алексей Билошицкий вспомнил о системе штрафных баллов, которая была отменена в 2020 году, перед включением системы штрафования автовладельцев с помощью камер контроля скорости.

Во многих странах мира, кроме актуальных к правонарушению штрафов, действуют механизмы, которые позволяют реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя. Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя. Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм.

Почему в Украине отменили систему штрафных баллов

Проблема штрафных баллов заключается в несправедливости механизма автофиксации. Дело в том, по действующим в Украине законам штрафы с камер приходят юридическому владельцу авто, или директору компании на которую зарегистрирован автомобиль. Даже если они никогда не были за рулем и не имеют водительских “прав”.

Такая норма закона имеет явные признаки противоречия с основными нормами Конституции Украины, в которые сказано, что юридическая ответственность имеет индивидуальных характер. Нести ответственность должно именно то лицо, которое совершает нарушение, а не юридический владелец транспортного средства.

Почему автофиксация работает

Конституционный Суд Украины рассматривал дело о несоответствии норм закона нормам Конституции Украины. Состоялось даже публичное заседание в открытом режиме видеозапись которого опубликована в сети. Но никакого решения КСУ так и не вынес.

Тем временем система автофиксации приносит немалые деньги. За все время работы системы автоматической фиксации (с июня 2020 года) украинцы уплатили штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен. В общем патрульная полиция вынесла более 10 миллионов постановлений с показателем выполнения около 89%. Львиная доля (99%) всех нарушений - это превышение разрешенной скорости.