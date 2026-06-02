Депутаты предлагают штрафовать пользователей электросамокатов на 17 000 гривен

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15283, который предусматривает существенное увеличение штрафов для пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого малого электротранспорта. Документ предлагает не только увеличить штрафы, но и ввести конфискацию транспортных средств и исправительные работы за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет sud.ua.

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Авторы инициативы объясняют необходимость изменений стремительным ростом популярности персонального электротранспорта в украинских городах и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с его участием.

Штрафы от 1700 до 17 000 гривен

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях путем введения новой статьи 126-1 “Нарушение требований по использованию малого электротранспорта”.

Согласно документу, за первое нарушение правил использования электросамоката или другого средства индивидуальной мобильности предлагается установить штраф в размере 1700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года санкции могут вырасти до 3400 гривен с возможностью конфискации электротранспортного средства.

Самое суровое наказание предусмотрено для систематических нарушителей. За третье и каждое последующее нарушение законопроектом предлагается штраф в размере 17 000 гривен и применение исправительных работ.

Кроме того, документ предусматривает повышение ответственности для других участников дорожного движения. В частности, предлагается увеличить штрафы для пешеходов, велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, а также погонщиков животных.

Почему решили штрафовать

Инициаторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не содержит достаточно эффективных механизмов привлечения к ответственности пользователей малого электротранспорта, хотя такие средства передвижения уже стали полноценными участниками дорожного движения.

По данным, приведенными в пояснительной записке, только в течение 2025 года в Украине было зафиксировано 845 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и другого персонального электротранспорта. В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 человек получили травмы различной степени тяжести.

Когда начнут штрафовать

Документ пока имеет статус законодательной инициативы и должен пройти рассмотрение в профильных комитетах и парламенте. Только после принятия Верховной Радой и подписания президентом новые правила могут вступить в силу.

Эксперты отмечают, что вопрос регулирования электросамокатов в Украине остается актуальным уже несколько лет. Еще в 2020 году парламент принял за основу законопроект №3023 по урегулированию использования персонального электротранспорта, однако его окончательное рассмотрение так и не было завершено.