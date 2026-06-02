Депутати пропонують штрафувати користувачів електросамокатів на 17 000 гривень

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №15283, який передбачає суттєве збільшення штрафів для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого малого електротранспорту. Документ пропонує не лише збільшити штрафи, а й запровадити конфіскацію транспортних засобів та виправні роботи за порушення правил дорожнього руху. Про це пише sud.ua.

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін стрімким зростанням популярності персонального електротранспорту в українських містах та збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод за його участю.

Штрафи від 1700 до 17 000 гривень

Законопроект передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення шляхом запровадження нової статті 126-1 “Порушення вимог щодо використання малого електротранспорту”.

Відповідно до документа, за перше порушення правил використання електросамоката або іншого засобу індивідуальної мобільності пропонується встановити штраф у розмірі 1700 гривень. У разі повторного порушення протягом року санкції можуть зрости до 3400 гривень із можливістю конфіскації електротранспортного засобу.

Найсуворіше покарання передбачене для систематичних порушників. За третє та кожне наступне порушення законопроектом пропонується штраф у розмірі 17 000 гривень та застосування виправних робіт.

Крім того, документ передбачає підвищення відповідальності для інших учасників дорожнього руху. Зокрема, пропонується збільшити штрафи для пішоходів, велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом, а також погоничів тварин.

Чому вирішили штрафувати

Ініціатори законопроекту наголошують, що чинне законодавство не містить достатньо ефективних механізмів притягнення до відповідальності користувачів малого електротранспорту, хоча такі засоби пересування вже стали повноцінними учасниками дорожнього руху.

За даними, наведеними в пояснювальній записці, лише протягом 2025 року в Україні було зафіксовано 845 дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів та іншого персонального електротранспорту. У цих аваріях загинули 19 осіб, ще 912 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Коли почнуть штрафувати

Документ наразі є має статус законодавчої ініціативи та має пройти розгляд у профільних комітетах і парламенті. Лише після ухвалення Верховною Радою та підписання президентом нові правила можуть набути чинності.

Експерти зазначають, що питання регулювання електросамокатів в Україні залишається актуальним уже кілька років. Ще у 2020 році парламент прийняв за основу законопроект №3023 щодо врегулювання використання персонального електротранспорту, однак його остаточний розгляд так і не був завершений.