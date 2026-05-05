Укр
Ру

17 категорій у посвідченні водія і нові вікові обмеження: що готують депутати

Депутати пропонують нові вікові обмеження для водіїв, збільшення кількості категорій та механізм призупинення права керування.
В Україні готують права на 17 категорій

ФОТО: freepik.com|

17 категорій у посвідченні водія

Євген Гудущан
logo5 травня, 14:00
logo0
logo0 хв

Колись українським водіям цілком вистачало п’яти категорій, потім їх кількість збільшили до 14, а зараз пропонують розширити до 17. Таке передбачено законопроектом №15200 який вже опубліковуй на сайті ВРУ. Цей законопроект покликаний привести українські правила до європейських стандартів.

Читайте також: Чому так складно скласти іспит на "права"

Нова логіка системи: “від простого до складного”

Головна ідея — поетапний доступ до категорій.

Що це означає на практиці:

  • більше не можна “перескочити” одразу на складні категорії (наприклад, вантажівки чи автобуси);
  • потрібно мати досвід керування простішими транспортними засобами;
  • система стає подібною до європейської.

Приклад:

  • спочатку A1 → потім A2 → і лише потім A (потужні мотоцикли);
  • для вантажного та пасажирського транспорту — обов’язковий попередній досвід з категорією B.

Нові вікові вимоги

Законопроект суттєво деталізує мінімальний вік:

  • 15 років — AM (мопеди)
  • 16 років — A1, B1
  • 18 років — B, C1, A2
  • 20 років — A (за наявності досвіду A2)
  • 21 рік — C, D1, трамваї/тролейбуси
  • 24 роки — D (автобуси)

Важливий нюанс: з 17 років можна керувати авто (категорія B), але тільки з досвідченим супроводжуючим.

Нова структура категорій

Категорії фактично приводять до стандартів ЄС:

  • AM — мопеди, легкі квадроцикли
  • A1 / A2 / A — мотоцикли (градація за потужністю)
  • B / BE — легкові авто з причепами
  • C / CE — вантажівки
  • D / DE — автобуси

окремо:

  • Tm — трамваї
  • Tb — тролейбуси

Також вводиться більше “проміжних” категорій (C1, D1 тощо).

Посилення контролю та анулювання прав

Вводиться чіткий перелік підстав для припинення дії посвідчення у разі:

  • підроблені документи
  • порушення під час складання іспитів
  • зупинення права керування
  • рішення суду
  • медичні протипоказання
  • непроходження медогляду
  • недійсності посвідчення
  • закінчився строк
  • документ втрачено
  • отримано іноземні права
  • не забрали готове посвідчення понад рік

Відновлення прав стає складніше

У багатьох випадках тепер потрібно:

  • повторно складати теоретичний і практичний іспити
  • проходити медогляд

Особливо це стосується:

  • позбавлення прав
  • тривалих перерв у вождінні (понад 1 рік)

Що очікувати водіям

Це одна з наймасштабніший реформ водійської системи за останні роки. Вона буде необхідною у разі вступу України до ЄС.

Схожий проект закону вже розглядався у стінах ВРУ, але не був прийнятий.

Прийняття такого законопроекту зробить процес отримання посвідчень водія значно складнішим, адже для відкриття кожної категорії потрібно буде складати окремий іспит.

#Законодавство #Новини