17 категорій у посвідченні водія і нові вікові обмеження: що готують депутати

17 категорій у посвідченні водія
Колись українським водіям цілком вистачало п’яти категорій, потім їх кількість збільшили до 14, а зараз пропонують розширити до 17. Таке передбачено законопроектом №15200 який вже опубліковуй на сайті ВРУ. Цей законопроект покликаний привести українські правила до європейських стандартів.
Нова логіка системи: “від простого до складного”
Головна ідея — поетапний доступ до категорій.
Що це означає на практиці:
- більше не можна “перескочити” одразу на складні категорії (наприклад, вантажівки чи автобуси);
- потрібно мати досвід керування простішими транспортними засобами;
- система стає подібною до європейської.
Приклад:
- спочатку A1 → потім A2 → і лише потім A (потужні мотоцикли);
- для вантажного та пасажирського транспорту — обов’язковий попередній досвід з категорією B.
Нові вікові вимоги
Законопроект суттєво деталізує мінімальний вік:
- 15 років — AM (мопеди)
- 16 років — A1, B1
- 18 років — B, C1, A2
- 20 років — A (за наявності досвіду A2)
- 21 рік — C, D1, трамваї/тролейбуси
- 24 роки — D (автобуси)
Важливий нюанс: з 17 років можна керувати авто (категорія B), але тільки з досвідченим супроводжуючим.
Нова структура категорій
Категорії фактично приводять до стандартів ЄС:
- AM — мопеди, легкі квадроцикли
- A1 / A2 / A — мотоцикли (градація за потужністю)
- B / BE — легкові авто з причепами
- C / CE — вантажівки
- D / DE — автобуси
окремо:
- Tm — трамваї
- Tb — тролейбуси
Також вводиться більше “проміжних” категорій (C1, D1 тощо).
Посилення контролю та анулювання прав
Вводиться чіткий перелік підстав для припинення дії посвідчення у разі:
- підроблені документи
- порушення під час складання іспитів
- зупинення права керування
- рішення суду
- медичні протипоказання
- непроходження медогляду
- недійсності посвідчення
- закінчився строк
- документ втрачено
- отримано іноземні права
- не забрали готове посвідчення понад рік
Відновлення прав стає складніше
У багатьох випадках тепер потрібно:
- повторно складати теоретичний і практичний іспити
- проходити медогляд
Особливо це стосується:
- позбавлення прав
- тривалих перерв у вождінні (понад 1 рік)
Що очікувати водіям
Це одна з наймасштабніший реформ водійської системи за останні роки. Вона буде необхідною у разі вступу України до ЄС.
Схожий проект закону вже розглядався у стінах ВРУ, але не був прийнятий.
Прийняття такого законопроекту зробить процес отримання посвідчень водія значно складнішим, адже для відкриття кожної категорії потрібно буде складати окремий іспит.