17 категорій у посвідченні водія і нові вікові обмеження: що готують депутати

Колись українським водіям цілком вистачало п’яти категорій, потім їх кількість збільшили до 14, а зараз пропонують розширити до 17. Таке передбачено законопроектом №15200 який вже опубліковуй на сайті ВРУ. Цей законопроект покликаний привести українські правила до європейських стандартів.

Читайте також: Чому так складно скласти іспит на "права"

Нова логіка системи: “від простого до складного”

Головна ідея — поетапний доступ до категорій.

Що це означає на практиці:

більше не можна “перескочити” одразу на складні категорії (наприклад, вантажівки чи автобуси);

потрібно мати досвід керування простішими транспортними засобами;

система стає подібною до європейської.

Приклад:

спочатку A1 → потім A2 → і лише потім A (потужні мотоцикли);

для вантажного та пасажирського транспорту — обов’язковий попередній досвід з категорією B.

Нові вікові вимоги

Законопроект суттєво деталізує мінімальний вік:

15 років — AM (мопеди)

16 років — A1, B1

18 років — B, C1, A2

20 років — A (за наявності досвіду A2)

21 рік — C, D1, трамваї/тролейбуси

24 роки — D (автобуси)

Важливий нюанс: з 17 років можна керувати авто (категорія B), але тільки з досвідченим супроводжуючим.

Нова структура категорій

Категорії фактично приводять до стандартів ЄС:

AM — мопеди, легкі квадроцикли

A1 / A2 / A — мотоцикли (градація за потужністю)

B / BE — легкові авто з причепами

C / CE — вантажівки

D / DE — автобуси

окремо:

Tm — трамваї

Tb — тролейбуси

Також вводиться більше “проміжних” категорій (C1, D1 тощо).

Посилення контролю та анулювання прав

Вводиться чіткий перелік підстав для припинення дії посвідчення у разі:

підроблені документи

порушення під час складання іспитів

зупинення права керування

рішення суду

медичні протипоказання

непроходження медогляду

недійсності посвідчення

закінчився строк

документ втрачено

отримано іноземні права

не забрали готове посвідчення понад рік

Відновлення прав стає складніше

У багатьох випадках тепер потрібно:

повторно складати теоретичний і практичний іспити

проходити медогляд

Особливо це стосується:

позбавлення прав

тривалих перерв у вождінні (понад 1 рік)

Що очікувати водіям

Це одна з наймасштабніший реформ водійської системи за останні роки. Вона буде необхідною у разі вступу України до ЄС.

Схожий проект закону вже розглядався у стінах ВРУ, але не був прийнятий.

Прийняття такого законопроекту зробить процес отримання посвідчень водія значно складнішим, адже для відкриття кожної категорії потрібно буде складати окремий іспит.