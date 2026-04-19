Чому теоретичний іспит для отримання посвідчення водія провалює 80% кандидатів

ФОТО: ГСЦ МВС|
Теоретичний іспит для отримання посвідчення водія
В Україні лише один з п’яти кандидатів успішно складає теоретичний іспит на водійське посвідчення з першої спроби. За даними Головний сервісний центр МВС, із понад 70 тисяч тестувань у 2026 році лише 15 180 завершилися успішно — це 21,5%.
Така статистика свідчить про системну проблему підготовки майбутніх водіїв і водночас підкреслює надмірну складність самого іспиту.
Чому більшість не складає з першого разу
Основні причини невдач виглядають досить типово:
- Недостатнє розуміння правил дорожнього руху, а не просто їх заучування
- Неуважність під час читання запитань
- Надмірна складність питань
- Поспіх і стрес під час тестування
- Слабка підготовка до формату іспиту (20 питань за 20 хвилин)
Фактично іспит перевіряє не лише знання, а й здатність швидко аналізувати ситуації — що є критично важливим для реального водіння.
Як працює система складання
Після невдалої спроби кандидат має:
- чекати 10 днів до наступного іспиту
- необмежену кількість спроб протягом дії свідоцтва
- можливість підготуватися краще, врахувавши помилки
Такий підхід дає шанс навчатися поступово, але водночас відсіює тих, хто намагається скласти «на удачу».
Практичні поради: як реально підвищити шанси
Рекомендації від сервісних центрів виглядають базово, але саме вони найчастіше ігноруються:
- Не поспішати — краще витратити кілька секунд, ніж зробити помилку
- Читати питання до кінця — багато з них мають “пастки” у формулюваннях
- Пропускати складні питання і повертатися до них пізніше
- Аналізувати помилки, а не просто запам’ятовувати правильні відповіді
Ключовий момент: механічне заучування тестів без розуміння логіки ПДР значно знижує шанси на успіх.
Що потрібно взяти з собою на іспит
Для складання теоретичного тесту в сервісному центрі необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу
- податковий номер
- медичну довідку
Також обов’язковий попередній запис через онлайн-сервіси або термінал.
Висновок
Показник у 21,5% — це сигнал, що система теоретичних іспитів в Україні надто складна. Така ситуація створює попит на послуги “бігунків”, шахрайські схеми та виникнення ринку підроблених посвідчень водія.