Чому теоретичний іспит для отримання посвідчення водія провалює 80% кандидатів

В Україні лише один з п’яти кандидатів успішно складає теоретичний іспит на водійське посвідчення з першої спроби. За даними Головний сервісний центр МВС, із понад 70 тисяч тестувань у 2026 році лише 15 180 завершилися успішно — це 21,5%.

Читайте також: Чому так складно скласти теоретичний іспит на "права"

Така статистика свідчить про системну проблему підготовки майбутніх водіїв і водночас підкреслює надмірну складність самого іспиту.

Чому більшість не складає з першого разу

Основні причини невдач виглядають досить типово:

Недостатнє розуміння правил дорожнього руху, а не просто їх заучування

Неуважність під час читання запитань

Надмірна складність питань

Поспіх і стрес під час тестування

Слабка підготовка до формату іспиту (20 питань за 20 хвилин)

Фактично іспит перевіряє не лише знання, а й здатність швидко аналізувати ситуації — що є критично важливим для реального водіння.

Як працює система складання

Після невдалої спроби кандидат має:

чекати 10 днів до наступного іспиту

необмежену кількість спроб протягом дії свідоцтва

можливість підготуватися краще, врахувавши помилки

Такий підхід дає шанс навчатися поступово, але водночас відсіює тих, хто намагається скласти «на удачу».

Практичні поради: як реально підвищити шанси

Рекомендації від сервісних центрів виглядають базово, але саме вони найчастіше ігноруються:

Не поспішати — краще витратити кілька секунд, ніж зробити помилку

Читати питання до кінця — багато з них мають “пастки” у формулюваннях

Пропускати складні питання і повертатися до них пізніше

Аналізувати помилки, а не просто запам’ятовувати правильні відповіді

Ключовий момент: механічне заучування тестів без розуміння логіки ПДР значно знижує шанси на успіх.

Що потрібно взяти з собою на іспит

Для складання теоретичного тесту в сервісному центрі необхідно мати:

документ, що посвідчує особу

податковий номер

медичну довідку

Також обов’язковий попередній запис через онлайн-сервіси або термінал.

Висновок

Показник у 21,5% — це сигнал, що система теоретичних іспитів в Україні надто складна. Така ситуація створює попит на послуги “бігунків”, шахрайські схеми та виникнення ринку підроблених посвідчень водія.