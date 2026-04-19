Укр
Ру

Чому теоретичний іспит для отримання посвідчення водія провалює 80% кандидатів

Лише 21,5% кандидатів у водії складають теоретичний іспит з першої спроби. Така прикра статистика має негативні наслідки для безпеки дорожнього руху.
ФОТО: ГСЦ МВС|

Євген Гудущан
19 квітня, 20:20
logo0
logo0 хв

В Україні лише один з п’яти кандидатів успішно складає теоретичний іспит на водійське посвідчення з першої спроби. За даними Головний сервісний центр МВС, із понад 70 тисяч тестувань у 2026 році лише 15 180 завершилися успішно — це 21,5%.

Така статистика свідчить про системну проблему підготовки майбутніх водіїв і водночас підкреслює надмірну складність самого іспиту.

Чому більшість не складає з першого разу

Основні причини невдач виглядають досить типово:

  • Недостатнє розуміння правил дорожнього руху, а не просто їх заучування
  • Неуважність під час читання запитань
  • Надмірна складність питань
  • Поспіх і стрес під час тестування
  • Слабка підготовка до формату іспиту (20 питань за 20 хвилин)

Фактично іспит перевіряє не лише знання, а й здатність швидко аналізувати ситуації — що є критично важливим для реального водіння.

Як працює система складання

Після невдалої спроби кандидат має:

  • чекати 10 днів до наступного іспиту
  • необмежену кількість спроб протягом дії свідоцтва
  • можливість підготуватися краще, врахувавши помилки

Такий підхід дає шанс навчатися поступово, але водночас відсіює тих, хто намагається скласти «на удачу».

Практичні поради: як реально підвищити шанси

Рекомендації від сервісних центрів виглядають базово, але саме вони найчастіше ігноруються:

  • Не поспішати — краще витратити кілька секунд, ніж зробити помилку
  • Читати питання до кінця — багато з них мають “пастки” у формулюваннях
  • Пропускати складні питання і повертатися до них пізніше
  • Аналізувати помилки, а не просто запам’ятовувати правильні відповіді

Ключовий момент: механічне заучування тестів без розуміння логіки ПДР значно знижує шанси на успіх.

Що потрібно взяти з собою на іспит

Для складання теоретичного тесту в сервісному центрі необхідно мати:

  • документ, що посвідчує особу
  • податковий номер
  • медичну довідку

Також обов’язковий попередній запис через онлайн-сервіси або термінал.

Висновок

Показник у 21,5% — це сигнал, що система теоретичних іспитів в Україні надто складна. Така ситуація створює попит на послуги “бігунків”, шахрайські схеми та виникнення ринку підроблених посвідчень водія.

#Водійське посвідчення #Автоподія #Новини