Почему теоретический экзамен для получения водительского удостоверения проваливает 80% кандидатов

Теоретический экзамен для получения водительского удостоверения
В Украине только один из пяти кандидатов успешно сдает теоретический экзамен на водительское удостоверение с первой попытки. По данным Главного сервисного центра МВД, из более 70 тысяч тестирований в 2026 году только 15 180 завершились успешно - это 21,5%.
Читайте также: Почему так сложно сдать теоретический экзамен на "права"
Такая статистика свидетельствует о системной проблеме подготовки будущих водителей и одновременно подчеркивает чрезмерную сложность самого экзамена.
Почему большинство не сдает с первого раза
Основные причины неудач выглядят довольно типично:
- Недостаточное понимание правил дорожного движения, а не просто их заучивание
- Невнимательность при чтении вопросов
- Чрезмерная сложность вопросов
- Спешка и стресс во время тестирования
- Слабая подготовка к формату экзамена (20 вопросов за 20 минут)
Фактически экзамен проверяет не только знания, но и способность быстро анализировать ситуации - что является критически важным для реального вождения.
Как работает система сдачи экзамена
После неудачной попытки кандидат должен:
- ждать 10 дней до следующего экзамена
- неограниченное количество попыток в течение действия свидетельства
- возможность подготовиться лучше, учитывая ошибки
Такой подход дает шанс учиться постепенно, но в то же время отсеивает тех, кто пытается сдать "на удачу".
Практические советы: как реально повысить шансы
Рекомендации от сервисных центров выглядят базово, но именно они чаще всего игнорируются:
- Не спешить - лучше потратить несколько секунд, чем совершить ошибку
- Читать вопросы до конца - многие из них имеют “ловушки” в формулировках
- Пропускать сложные вопросы и возвращаться к ним позже
- Анализировать ошибки, а не просто запоминать правильные ответы
Ключевой момент: механическое заучивание тестов без понимания логики ПДД значительно снижает шансы на успех.
Что нужно взять с собой на экзамен
Для сдачи теоретического теста в сервисном центре необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность
- налоговый номер
- медицинскую справку
Также обязательна предварительная запись через онлайн-сервисы или терминал.
Вывод
Показатель в 21,5% - это сигнал, что система теоретических экзаменов в Украине слишком сложная. Такая ситуация создает спрос на услуги “бегунков”, мошеннические схемы и возникновение рынка поддельных водительских удостоверений.