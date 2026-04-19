Почему теоретический экзамен для получения водительского удостоверения проваливает 80% кандидатов

Только 21,5% кандидатов в водители сдают теоретический экзамен с первой попытки. Такая досадная статистика имеет негативные последствия для безопасности дорожного движения.
Почему теоретический экзамен на "права" проваливает 80% кандидатов

ФОТО: ГСЦ МВД

Теоретический экзамен для получения водительского удостоверения

Евгений Гудущан
19 апреля, 20:20
logo0


В Украине только один из пяти кандидатов успешно сдает теоретический экзамен на водительское удостоверение с первой попытки. По данным Главного сервисного центра МВД, из более 70 тысяч тестирований в 2026 году только 15 180 завершились успешно - это 21,5%.

Читайте также: Почему так сложно сдать теоретический экзамен на "права"

Такая статистика свидетельствует о системной проблеме подготовки будущих водителей и одновременно подчеркивает чрезмерную сложность самого экзамена.

Почему большинство не сдает с первого раза

Основные причины неудач выглядят довольно типично:

  • Недостаточное понимание правил дорожного движения, а не просто их заучивание
  • Невнимательность при чтении вопросов
  • Чрезмерная сложность вопросов
  • Спешка и стресс во время тестирования
  • Слабая подготовка к формату экзамена (20 вопросов за 20 минут)

Фактически экзамен проверяет не только знания, но и способность быстро анализировать ситуации - что является критически важным для реального вождения.

Как работает система сдачи экзамена

После неудачной попытки кандидат должен:

  • ждать 10 дней до следующего экзамена
  • неограниченное количество попыток в течение действия свидетельства
  • возможность подготовиться лучше, учитывая ошибки

Такой подход дает шанс учиться постепенно, но в то же время отсеивает тех, кто пытается сдать "на удачу".

Практические советы: как реально повысить шансы

Рекомендации от сервисных центров выглядят базово, но именно они чаще всего игнорируются:

  • Не спешить - лучше потратить несколько секунд, чем совершить ошибку
  • Читать вопросы до конца - многие из них имеют “ловушки” в формулировках
  • Пропускать сложные вопросы и возвращаться к ним позже
  • Анализировать ошибки, а не просто запоминать правильные ответы

Ключевой момент: механическое заучивание тестов без понимания логики ПДД значительно снижает шансы на успех.

Что нужно взять с собой на экзамен

Для сдачи теоретического теста в сервисном центре необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность
  • налоговый номер
  • медицинскую справку

Также обязательна предварительная запись через онлайн-сервисы или терминал.

Вывод

Показатель в 21,5% - это сигнал, что система теоретических экзаменов в Украине слишком сложная. Такая ситуация создает спрос на услуги “бегунков”, мошеннические схемы и возникновение рынка поддельных водительских удостоверений.

