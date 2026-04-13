В Днепре поддельное водительское удостоверение пытались обменять на настоящее

ФОТО: ГСЦ МВД|
Поддельное водительское удостоверение
Попытка обменять поддельное водительское удостоверение в городе Днепр завершилась вызовом полиции и признанием факта покупки документа в интернете. О случае сообщили в Главный сервисный центр МВД.
Читайте также: Какое наказание за использование поддельных "прав"
Как разоблачили подделку
Местная жительница обратилась в сервисный центр для обмена удостоверения из-за ошибки в дате рождения. Однако во время стандартной проверки администратор обнаружил:
- несоответствие серии и номера документа
- признаки подделки
После этого на место вызвали правоохранителей. В ходе общения женщина сообщила, что приобрела “права” через интернет.
Почему такие случаи не единичны
Схемы по продаже фальшивых водительских документов активно распространяются онлайн. Основная ставка - на людей, которые не могут сдать экзамены. По официальной информации водительские экзамены проваливает 80% кандидатов.
Но на практике такие “услуги” легко разоблачаются, поскольку:
- все удостоверения проверяются по государственным реестрам
- каждый документ имеет уникальные защитные элементы
- существуют алгоритмы выявления подделок
Последствия для водителя
Использование поддельного удостоверения - это не административное нарушение, а уголовная ответственность.
Законный путь
В Главный сервисный центр МВД уверяют: получить водительское удостоверение можно официально выполнив следующие действия:
- обучение (самостоятельно или в автошколе)
- сдача теоретического экзамена
- сдачи практического экзамена
Документ выдается лично после проверки всех данных и сразу вносится в государственные системы.
Вывод
История из Днепра - показательный пример того, что попытка “обойти систему” иногда заканчивается не экономией времени, а проблемами с законом. Рынок подделок существует и почва для него создается значительной сложностью официальной процедуры.