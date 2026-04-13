В Днепре поддельное водительское удостоверение пытались обменять на настоящее

Попытка обменять поддельное водительское удостоверение в городе Днепр завершилась вызовом полиции и признанием факта покупки документа в интернете. О случае сообщили в Главный сервисный центр МВД.

Читайте также: Какое наказание за использование поддельных "прав"

Как разоблачили подделку

Местная жительница обратилась в сервисный центр для обмена удостоверения из-за ошибки в дате рождения. Однако во время стандартной проверки администратор обнаружил:

несоответствие серии и номера документа

признаки подделки

После этого на место вызвали правоохранителей. В ходе общения женщина сообщила, что приобрела “права” через интернет.

Почему такие случаи не единичны

Схемы по продаже фальшивых водительских документов активно распространяются онлайн. Основная ставка - на людей, которые не могут сдать экзамены. По официальной информации водительские экзамены проваливает 80% кандидатов.

Но на практике такие “услуги” легко разоблачаются, поскольку:

все удостоверения проверяются по государственным реестрам

каждый документ имеет уникальные защитные элементы

существуют алгоритмы выявления подделок

Последствия для водителя

Использование поддельного удостоверения - это не административное нарушение, а уголовная ответственность.

Законный путь

В Главный сервисный центр МВД уверяют: получить водительское удостоверение можно официально выполнив следующие действия:

обучение (самостоятельно или в автошколе)

сдача теоретического экзамена

сдачи практического экзамена

Документ выдается лично после проверки всех данных и сразу вносится в государственные системы.

Вывод

История из Днепра - показательный пример того, что попытка “обойти систему” иногда заканчивается не экономией времени, а проблемами с законом. Рынок подделок существует и почва для него создается значительной сложностью официальной процедуры.