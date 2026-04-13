У Дніпрі підроблене посвідчення водія намагались обміняти на справжнє

Підроблене посвідчення водія
Спроба обміняти підроблене посвідчення водія у місті Дніпро завершилась викликом поліції та визнанням факту купівлі документа в інтернеті. Про випадок повідомили у Головний сервісний центр МВС.
Як викрили підробку
Місцева жителька звернулась до сервісного центру для обміну посвідчення через помилку в даті народження. Однак під час стандартної перевірки адміністратор виявив:
- невідповідність серії та номера документа
- ознаки підробки
Після цього на місце викликали правоохоронців. У ході спілкування жінка повідомила, що придбала “права” через інтернет.
Чому такі випадки не поодинокі
Схеми з продажу фальшивих водійських документів активно поширюються онлайн. Основна ставка — на людей, які не можуть скласти іспити. За офіційною інформацією водійські іспити провалює 80% кандидатів.
Але на практиці такі “послуги” легко викриваються, оскільки:
- усі посвідчення перевіряються за державними реєстрами
- кожен документ має унікальні захисні елементи
- існують алгоритми виявлення підробок
Наслідки для водія
Використання підробленого посвідчення — це не адміністративне порушення, а кримінальна відповідальність.
Законний шлях
У Головний сервісний центр МВС запевняють: отримати посвідчення водія можна офіційно виконавши наступні дії:
- навчання (самостійно або в автошколі)
- складання теоретичного іспиту
- складання практичного іспиту
Документ видається особисто після перевірки всіх даних і одразу вноситься до державних систем.
Висновок
Історія з Дніпра — показовий приклад того, що спроба “обійти систему” іноді закінчується не економією часу, а проблемами із законом. Ринок підробок існує і підґрунтя для нього створюється значною складністю офіційної процедури.