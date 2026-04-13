У Дніпрі підроблене посвідчення водія намагались обміняти на справжнє

Спроба обміняти підроблене посвідчення водія у місті Дніпро завершилась викликом поліції та визнанням факту купівлі документа в інтернеті. Про випадок повідомили у Головний сервісний центр МВС.

Читайте також: Яке покарання за використання підроблених "прав"

Як викрили підробку

Місцева жителька звернулась до сервісного центру для обміну посвідчення через помилку в даті народження. Однак під час стандартної перевірки адміністратор виявив:

невідповідність серії та номера документа

ознаки підробки

Після цього на місце викликали правоохоронців. У ході спілкування жінка повідомила, що придбала “права” через інтернет.

Чому такі випадки не поодинокі

Схеми з продажу фальшивих водійських документів активно поширюються онлайн. Основна ставка — на людей, які не можуть скласти іспити. За офіційною інформацією водійські іспити провалює 80% кандидатів.

Але на практиці такі “послуги” легко викриваються, оскільки:

усі посвідчення перевіряються за державними реєстрами

кожен документ має унікальні захисні елементи

існують алгоритми виявлення підробок

Наслідки для водія

Використання підробленого посвідчення — це не адміністративне порушення, а кримінальна відповідальність.

Законний шлях

У Головний сервісний центр МВС запевняють: отримати посвідчення водія можна офіційно виконавши наступні дії:

навчання (самостійно або в автошколі)

складання теоретичного іспиту

складання практичного іспиту

Документ видається особисто після перевірки всіх даних і одразу вноситься до державних систем.

Висновок

Історія з Дніпра — показовий приклад того, що спроба “обійти систему” іноді закінчується не економією часу, а проблемами із законом. Ринок підробок існує і підґрунтя для нього створюється значною складністю офіційної процедури.