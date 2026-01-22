Для захисту танків Leopard чехи створили "убивцю дронів": як вона працює

Першими отримувачами "Леопардів" з системою активного захисту Trophy будуть Литва, Хорватія, Чехія та Нідерланди. За погодженням з ними усі законтрактовані машини KNDS Germany буде комплектувати чеським захистом.

Новину про отриманий контракт на виготовлення систем активного захисту озвучила пресслужба EuroTrophy, спільного підприємства GDELS, KNDS та Rafael. Суму контракту не приховували – 330 мільйонів євро.

Якщо зіставити, то вийде 178 танків

Офіційно заявлено лише про контракт та його вартість, але не уточнено кількість замовлених систем захисту. Однак з інших джерел відомо, що Хорватія, Литва та Чеська Республіка отримають від KNDS Germany по 44 основних бойових танків Leopard 2 A8, а Нідерланди – 46. Сумарно це складе 178 основних бойових танків цього такого з новим захистом.

Також зазначаються додаткові умови контракту. За цим документом передбачено постачання запасних частин, навчальних та освітніх пакетів, а також іншого логістичного обладнання, необхідного для підтримки APS під час її використання.

Коротко про технологію

Система активного захисту Trophy складається з кількох радарів та вибухових ефекторів, встановлених на башті машини. Якщо по машині випущено ракету, радари ідентифікують її та оцінюють, чи становить вона загрозу. У будь-якому випадку система визначає місце запуску, а також пропонує можливість протидії ракеті.

Графічна схема захисту танка від ураження “шахедами”. Інфографіка: Авто24

Якщо ракета або снаряд чи інший тип ураження ідентифікується як загроза, система спрямовує свій контрзахідний ефектор на ціль. Потім ефектор детонує, і утворена хмара осколків нейтралізує загрозу. Це призводить до детонації боєголовки, що летить, на безпечній відстані від транспортного засобу.

Покрокова робота:

виявлення – радар виявляє та класифікує загрозу, що наближається;

– радар виявляє та класифікує загрозу, що наближається; відстеження та сповіщення – Trophy відстежує загрозу, розраховує точку перехоплення та попереджає екіпаж;

– Trophy відстежує загрозу, розраховує точку перехоплення та попереджає екіпаж; перехоплення – якщо загроза становить небезпеку, вона автоматично нейтралізується.

Потім ефектор контрзаходів перезаряджається та готовий до наступного використання. Весь процес займає менше секунди.

Trophy має універсальну здатність

Ракети чи снаряди є лише частиною цілей для системи захисту. У нинішній найсучаснішій формі Trophy здатний ефективно боротися із загрозами з повітря – безпілотниками та боєприпасами, що баражують.

Ключові переваги: