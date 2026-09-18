Shelby Cobra Керролла Шелбі стала найдорожчим американським авто в історії

Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 року встановив світовий ціновий рекорд серед автомобілів американського походження. На аукціоні в Пеббл-Біч легендарне купе продали за $42,9 млн. Крім того, воно стало найдорожчим автомобілем в історії аукціонного дому Gooding Christie’s, пише topgir.com.ua.

Shelby Cobra Daytona Coupe перевершив попередній рекорд на 95%. Проданий екземпляр раніше належав самому Керроллу Шелбі. Його результат більш ніж на $20 млн перевищив попередній рекорд серед американських автомобілів.

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До цього найдорожчим авто зі США, проданим на аукціоні, вважався Duesenberg SSJ 1935 року, який свого часу належав актору Гері Куперу. У 2018 році Gooding продав його в Пеббл-Біч за $22 млн.

Новий рекорд також майже вдвічі перевищив попередній найкращий результат Gooding Christie’s. Ним був Ferrari 250 GT SWB California Spider, проданий у 2025 році більш ніж за $25 млн.

Президент Gooding Christie’s Девід Гудінг зазначив, що Shelby Cobra Daytona Coupe перевищив попередній рекорд серед американських автомобілів на 95%.

Shelby Cobra Daytona Coupe став головним лотом аукціону

Рекордний Shelby був головним лотом дводенного аукціону Pebble Beach Auctions, який відбувся 14–15 серпня 2026 року.

Загальна сума продажів перевищила $159 млн — це найкращий результат в історії аукціонного дому. За два дні було реалізовано 158 лотів, а частка проданих автомобілів склала 94%.

Одразу 28 автомобілів пішли з молотка за ціною понад $1 млн. Серед інших найдорожчих лотів опинилися Ferrari 250 P 1963 року — $18,705 млн, Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1961 року — $8,09 млн та Porsche 907 Langheck 1968 року — $3,305 млн.

Таким чином, Shelby Cobra Daytona Coupe не лише встановив абсолютний рекорд серед американських автомобілів, а й став найдорожчим автомобілем, проданим Gooding Christie’s.