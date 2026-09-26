Шестиколісний Ford EcoSport виставили на аукціон: яка ціна унікального авто

Основою для проєкту став Ford EcoSport Titanium 2019 року. Кузов автомобіля подовжили за задніми дверима, додавши додаткову секцію кузова та підрамник. Також були виготовлені нові кузовні елементи, а збільшений вантажний відсік обшили килимовим покриттям, пише Carscoops.

При цьому задні бічні двері зберегли штатну конструкцію з петлями на боковій частині кузова. Додаткову секцію зробили без бокового скління. Зовні переобладнання виглядає доволі цілісно. Додаткові панелі інтегровані в кузов, автомобіль пофарбований у чорний колір, а всі шість 17-дюймових коліс мають однаковий дизайн. Завершує конструкцію велике заднє антикрило, яке навряд чи додає автомобілю практичності або покращує його аеродинамічні характеристики.

Додаткові колеса не збільшили простір у салоні

Попри значне збільшення довжини автомобіля, задній ряд залишився практично таким самим, як у стандартного EcoSport. Тобто пасажири не отримали додаткового простору для ніг або ширини салону. Натомість вантажний відсік став значно більшим. Вірогідно, початковою метою проєкту було створення мобільного рекламного щита.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У такому випадку подовжений кузов і великі глухі бічні панелі мають практичний сенс. Фактично, шість коліс тут потрібні не для збільшення вантажопідйомності чи покращення прохідності, а передусім як частина незвичайної конструкції.

Двигун залишився стандартним

Під капотом встановлений 2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун потужністю 168 к.с. та 202 Нм крутного моменту. Штатна система повного приводу передає тягу на передню та середню осі. Додаткова задня пара коліс при цьому не є ведучою і лише котиться слідом за автомобілем.

На цьому тлі особливо цікаво виглядає показник витрати пального на фотографії приладової панелі. Бортовий комп'ютер демонструє середню витрату лише 5,6 милі на галон, що відповідає приблизно 42 л/100 км. Показник зафіксований після 1 години 27 хвилин роботи автомобіля. Водночас невідомо, яку частину цього часу двигун працював на холостому ходу, тому ці цифри не обов'язково відображають реальну витрату пального під час звичайної експлуатації.

У автомобіля вже була непроста історія

Поточний власник придбав шестиколісний EcoSport у 2025 році та після цього проїхав на ньому приблизно 500 миль, або близько 805 км. За даними опису лота, автомобіль раніше продавали на аукціоні Mecum за 9350 доларів. У 2023 році його пропонували за 16 500 доларів.

Тепер автомобіль має статус відновленого після пошкодження передньої частини внаслідок аварії. На Bring a Trailer його виставили без резервної ціни, тому остаточна сума продажу залежатиме від результатів торгів. Ставки за автомобіль уже перевищили 6000 доларів.