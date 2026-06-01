Шолом гонщика Формули-1 продали за 1,25 мільйона доларів

Гоночний шолом легендарного пілота Формули-1 Жиля Вільньова був проданий на аукціоні за рекордні 1,25 млн доларів. Історичний артефакт встановив світовий рекорд вартості серед усіх гоночних шоломів, які коли-небудь виставлялися на продаж. Про це пише topgir.com.ua.

Йдеться про шолом, у якому канадський гонщик виступав на Гран-прі Сан-Марино 1982 року — останній гонці у своїй кар'єрі. Саме цей предмет сьогодні вважається одним із найцінніших символів золотої епохи Формули-1.

Новий світовий рекорд серед автоспортивних реліквій

Про продаж унікального шолома повідомило авторитетне видання Motorsport. Підсумкова сума угоди склала 1,25 млн доларів, що стало абсолютним рекордом для подібних лотів.

Попереднє досягнення належало шолому триразового чемпіона світу Айртона Сенни, який використовувався під час Гран-прі Бельгії 1992 року. Тоді реліквію продали приблизно за 829 тисяч євро.

Однак шолом Жиля Вільньова значно перевершив цей показник, ще раз підтвердивши культовий статус канадського гонщика серед уболівальників Формули-1 та колекціонерів спортивної історії.

Чому цей шолом настільки цінний

Головна причина надзвичайної вартості полягає не лише в особистості самого Жиля Вільньова, а й в історичному значенні конкретної гонки.

Шолом використовувався під час Гран-прі Сан-Марино 1982 року в Імолі — одного з найдраматичніших етапів в історії команди Ferrari. У тій гонці Вільньов тривалий час лідирував, однак наприкінці дистанції його напарник Дідьє Піроні порушив негласну командну домовленість та випередив канадця, позбавивши його перемоги.

Цей епізод назавжди зіпсував стосунки між двома пілотами та став одним із найгучніших конфліктів в історії Формули-1.

Через два тижні після гонки в Імолі Жиль Вільньов загинув у страшній аварії під час кваліфікації Гран-прі Бельгії. Під час тієї трагедії на ньому був уже інший шолом, тому проданий екземпляр вважається останнім шоломом, пов’язаним із його останнім фінішем у Формулі-1.

Один із найрідкісніших шоломів Формули-1

За словами керівника Hall of Fame Collection Даррена Джека, модель GPA, яку використовував Вільньов, є надзвичайно рідкісною серед колекціонерів.

Експерт зазначив, що до наших днів збереглося лише кілька оригінальних гоночних шоломів легендарного канадця — імовірно не більше п’яти екземплярів.

Саме поєднання історичної цінності, виняткової рідкісності та особистості самого гонщика зробило цей лот практично безцінним для шанувальників автоспорту.

Впізнаваний дизайн, що став частиною історії

Шолом Жиля Вільньова вважається одним із найвідоміших в історії Формули-1. Його дизайн давно став частиною візуальної спадщини світового автоспорту.

Особливості шолома:

Яскраво-червона основа.

Контрастні чорні смуги.

Стилізована червона літера V на задній частині.

Класична форма гоночних шоломів початку 1980-х років.

Багато шанувальників Формули-1 і сьогодні називають ліврею Вільньова однією з найкрасивіших та найвпізнаваніших за всю історію чемпіонату.

Легенда, яка не стала чемпіоном

Жиль Вільньов залишається одним із найхаризматичніших і найшанованіших пілотів в історії Формули-1. Попри відсутність чемпіонського титулу, канадець назавжди увійшов до історії завдяки своєму безкомпромісному стилю пілотування, безстрашності та видовищним гонкам.

Виступаючи за Ferrari, він став справжнім улюбленцем. Уболівальники цінували його готовність боротися до останнього кола навіть тоді, коли шанси на перемогу були мінімальними.

Багато експертів вважають, що саме Жиль Вільньов став уособленням романтичної епохи Формули-1, коли гонщики регулярно ризикували життям заради перемоги.

Чому колекціонери платять мільйони

Останніми роками ринок спортивних колекційних предметів переживає справжній бум. Особливу цінність мають речі, безпосередньо пов’язані з легендами світового спорту.

Гоночні шоломи, комбінезони, боліди та особисті речі пілотів Формули-1 дедалі частіше стають об'єктами інвестицій і предметами полювання найбільших колекціонерів світу.

Проте шолом Жиля Вільньова — це значно більше, ніж просто рідкісний експонат. Це частина історії Формули-1 та символ однієї з найтрагічніших і найемоційніших сторінок світового автоспорту.

Спадщина Жиля Вільньова продовжує жити

Минуло понад чотири десятиліття після загибелі канадського гонщика, але його ім’я досі залишається одним із найшанованіших у світі перегонів. Його честь увічнена в назвах трас, документальних фільмах та численних музейних експозиціях.

Рекордний продаж шолома ще раз довів: легенди Формули-1 не зникають з часом. Їхня спадщина продовжує жити не лише в історії автоспорту, а й у серцях мільйонів уболівальників по всьому світу.