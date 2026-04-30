Укр
Ру

Ferrari пілота Формули-1 виставили на продаж за 5 мільйонів євро

Гібридний суперкар від Ferrari має цікаву історію. Це і є основною причиною досить високої ціни.
Євген Гудущан
30 квітня, 22:10
logo0
logo0 хв

У Європі на продаж виставили один із найексклюзивніших сучасних автомобілів — LaFerrari 2014 року, який раніше належав колишньому пілоту Формули-1 Феліпе Масса. Вартість гіперкара оцінюють у 4,5–5 млн євро. Про це пише topgir.com.ua.

Походження і унікальність

Модель є частиною обмеженої серії з 499 екземплярів, випущених компанією Ferrari.

Цей конкретний автомобіль має особливу історію:

  • переданий Масcі у жовтні 2014 року
  • належав йому до 2021 року
  • зареєстрований у Монако, пізніше — експортований до Данії

Окремі екземпляри LaFerrari резервувалися саме для гонщиків команди Scuderia Ferrari, що додає моделі колекційної цінності.

Технічні особливості

Ferrari LaFerrari — це не просто суперкар, а технологічний флагман бренду:

  • гібридна силова установка (V12 + електромотор)
  • потужність понад 900 к.с.
  • карбоновий кузов і передові аеродинамічні рішення


Автомобіль оснащений:

  • карбоновими елементами кузова
  • дисками від трекової версії FXX-K
  • системою підйому підвіски
  • трековою камерою

Стан і пробіг

Пробіг становить менше 4000 км, причому більшу його частину наїздив саме Масса.

Останні дані:

  • обслуговування у офіційного дилера Ferrari в Данії
  • останній сервіс — квітень 2026 року
  • стан батареї — близько 77%

Індивідуальні деталі

Автомобіль має персоналізовані елементи, серед яких:

  • табличка «Grazie Felipe»
  • підпис тодішнього керівника Ferrari Лука ді Монтедземоло

Це підсилює колекційну цінність авто, адже такі деталі фактично роблять його унікальним екземпляром.

Чому така ціна

Вартість до 5 млн євро пояснюється кількома факторами:

  • обмежений тираж
  • історія володіння відомим гонщиком
  • мінімальний пробіг
  • загальний статус моделі як одного з найвизначніших гіперкарів XXI століття

У чому унікальність сае цього LaFerrari

Цей LaFerrari — не просто автомобіль, а колекційний актив, який поєднує технології, історію автоспорту та інвестиційну привабливість.

Для ринку таких авто ключове значення мають не лише характеристики, а й походження — і тут цей екземпляр має майже ідеальний набір факторів.

