Ferrari пілота Формули-1 виставили на продаж за 5 мільйонів євро

У Європі на продаж виставили один із найексклюзивніших сучасних автомобілів — LaFerrari 2014 року, який раніше належав колишньому пілоту Формули-1 Феліпе Масса. Вартість гіперкара оцінюють у 4,5–5 млн євро. Про це пише topgir.com.ua.

Походження і унікальність

Модель є частиною обмеженої серії з 499 екземплярів, випущених компанією Ferrari.

Цей конкретний автомобіль має особливу історію:

переданий Масcі у жовтні 2014 року

належав йому до 2021 року

зареєстрований у Монако, пізніше — експортований до Данії

Окремі екземпляри LaFerrari резервувалися саме для гонщиків команди Scuderia Ferrari, що додає моделі колекційної цінності.

Технічні особливості

Ferrari LaFerrari — це не просто суперкар, а технологічний флагман бренду:

гібридна силова установка (V12 + електромотор)

потужність понад 900 к.с.

карбоновий кузов і передові аеродинамічні рішення



Автомобіль оснащений:

карбоновими елементами кузова

дисками від трекової версії FXX-K

системою підйому підвіски

трековою камерою

Стан і пробіг

Пробіг становить менше 4000 км, причому більшу його частину наїздив саме Масса.

Останні дані:

обслуговування у офіційного дилера Ferrari в Данії

останній сервіс — квітень 2026 року

стан батареї — близько 77%

Індивідуальні деталі

Автомобіль має персоналізовані елементи, серед яких:

табличка «Grazie Felipe»

підпис тодішнього керівника Ferrari Лука ді Монтедземоло

Це підсилює колекційну цінність авто, адже такі деталі фактично роблять його унікальним екземпляром.

Чому така ціна

Вартість до 5 млн євро пояснюється кількома факторами:

обмежений тираж

історія володіння відомим гонщиком

мінімальний пробіг

загальний статус моделі як одного з найвизначніших гіперкарів XXI століття

У чому унікальність сае цього LaFerrari

Цей LaFerrari — не просто автомобіль, а колекційний актив, який поєднує технології, історію автоспорту та інвестиційну привабливість.

Для ринку таких авто ключове значення мають не лише характеристики, а й походження — і тут цей екземпляр має майже ідеальний набір факторів.