Ferrari пілота Формули-1 виставили на продаж за 5 мільйонів євро

У Європі на продаж виставили один із найексклюзивніших сучасних автомобілів — LaFerrari 2014 року, який раніше належав колишньому пілоту Формули-1 Феліпе Масса. Вартість гіперкара оцінюють у 4,5–5 млн євро. Про це пише topgir.com.ua.
Походження і унікальність
Модель є частиною обмеженої серії з 499 екземплярів, випущених компанією Ferrari.
Цей конкретний автомобіль має особливу історію:
- переданий Масcі у жовтні 2014 року
- належав йому до 2021 року
- зареєстрований у Монако, пізніше — експортований до Данії
Окремі екземпляри LaFerrari резервувалися саме для гонщиків команди Scuderia Ferrari, що додає моделі колекційної цінності.
Технічні особливості
Ferrari LaFerrari — це не просто суперкар, а технологічний флагман бренду:
- гібридна силова установка (V12 + електромотор)
- потужність понад 900 к.с.
- карбоновий кузов і передові аеродинамічні рішення
Автомобіль оснащений:
- карбоновими елементами кузова
- дисками від трекової версії FXX-K
- системою підйому підвіски
- трековою камерою
Стан і пробіг
Пробіг становить менше 4000 км, причому більшу його частину наїздив саме Масса.
Останні дані:
- обслуговування у офіційного дилера Ferrari в Данії
- останній сервіс — квітень 2026 року
- стан батареї — близько 77%
Індивідуальні деталі
Автомобіль має персоналізовані елементи, серед яких:
- табличка «Grazie Felipe»
- підпис тодішнього керівника Ferrari Лука ді Монтедземоло
Це підсилює колекційну цінність авто, адже такі деталі фактично роблять його унікальним екземпляром.
Чому така ціна
Вартість до 5 млн євро пояснюється кількома факторами:
- обмежений тираж
- історія володіння відомим гонщиком
- мінімальний пробіг
- загальний статус моделі як одного з найвизначніших гіперкарів XXI століття
У чому унікальність сае цього LaFerrari
Цей LaFerrari — не просто автомобіль, а колекційний актив, який поєднує технології, історію автоспорту та інвестиційну привабливість.
Для ринку таких авто ключове значення мають не лише характеристики, а й походження — і тут цей екземпляр має майже ідеальний набір факторів.