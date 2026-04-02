В Україні продають найдешевше Ferrari за $110 000: що пропонують за ці гроші

На українському ринку з’явилася одна з найдоступніших моделей італійського бренду Ferrari. Йдеться про купе-кабріолет Ferrari California 2010, який виставили на продаж із цінником $110 000, що еквівалентно приблизно 4,8 млн грн. за курсом на початок квітня 2026 року. Про це пише topgir.com.ua.

Попри статус “найдешевшої Ferrari” в Україні, вартість залишається доволі високою у порівнянні з масовим сегментом. Водночас для бренду це дійсно один із найнижчих порогів входу.

Стан і походження автомобіля

За інформацією з оголошення, автомобіль має пробіг 35 тисяч кілометрів і двох власників. Останню перереєстрацію провели у липні 2024 року за договором дарування.

Продавець стверджує, що авто перебуває у технічно та візуально ідеальному стані. Кузов, салон і карбонові елементи не мають дефектів. Також зазначається, що автомобіль не був учасником ДТП, не має історії затоплення та не імпортувався зі США, що часто вважається ризиковим фактором на вторинному ринку.

Комплектація та обслуговування

У комплекті з автомобілем передаються два ключі, повний пакет оригінальної документації та сервісна книжка з підтвердженою історією обслуговування.

За словами продавця, технічне обслуговування здійснювалося регулярно, зокрема й у офіційних дилерських центрах за кордоном. Це може бути важливим аргументом для потенційного покупця, адже обслуговування таких авто потребує високих стандартів і значних витрат.

Технічні характеристики

Ferrari California 2010 оснащена атмосферним бензиновим двигуном V8 об’ємом 4,3 літра, який розвиває 460 кінських сил. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична трансмісія з подвійним зчепленням.

Модель має передньомоторну компоновку та задній привід, що є класичною схемою для гран-туризмо. Водночас вона поєднує спортивні характеристики з підвищеним рівнем комфорту для щоденного використання.

Чим особлива ця модель

Ferrari California стала важливою моделлю для бренду, адже це перший серійний автомобіль Ferrari із жорстким складаним металевим дахом. Виробництво стартувало у 2008 році, і модель позиціонувалася як більш “доступний” варіант у лінійці.

Саме завдяки поєднанню дизайну, потужності та відносної практичності California часто розглядають як точку входу у світ Ferrari.

Висновок

Попри формальний статус найдешевшої Ferrari на українському ринку, така покупка залишається нішевою історією. Вартість володіння, обслуговування та експлуатації значно перевищує рівень звичайних автомобілів.

Водночас для поціновувачів бренду це один із небагатьох шансів отримати справжній італійський спорткар із прозорою історією та відносно невеликим пробігом.