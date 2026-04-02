В Украине продают самую дешевую Ferrari за $110 000: что предлагают за эти деньги

На украинском рынке появилась одна из самых доступных моделей итальянского бренда Ferrari. Речь идет о купе-кабриолет Ferrari California 2010, который выставили на продажу с ценником $110 000, что эквивалентно примерно 4,8 млн грн. по курсу на начало апреля 2026 года. Об этом пишет topgir.com.ua.

Несмотря на статус “самой дешевой Ferrari” в Украине, стоимость остается довольно высокой по сравнению с массовым сегментом. В то же время для бренда это действительно один из самых низких порогов входа.

Состояние и происхождение автомобиля

По информации из объявления, автомобиль имеет пробег 35 тысяч километров и двух владельцев. Последнюю перерегистрацию провели в июле 2024 года по договору дарения.

Продавец утверждает, что авто находится в технически и визуально идеальном состоянии. Кузов, салон и карбоновые элементы не имеют дефектов. Также отмечается, что автомобиль не был участником ДТП, не имеет истории затопления и не импортировался из США, что часто считается рисковым фактором на вторичном рынке.

Комплектация и обслуживание

В комплекте с автомобилем передаются два ключа, полный пакет оригинальной документации и сервисная книжка с подтвержденной историей обслуживания.

По словам продавца, техническое обслуживание осуществлялось регулярно, в том числе и в официальных дилерских центрах за рубежом. Это может быть важным аргументом для потенциального покупателя, ведь обслуживание таких авто требует высоких стандартов и значительных затрат.

Технические характеристики

Ferrari California 2010 оснащена атмосферным бензиновым двигателем V8 объемом 4,3 литра, который развивает 460 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.

Модель имеет переднемоторную компоновку и задний привод, что является классической схемой для гран-туризмо. В то же время она сочетает спортивные характеристики с повышенным уровнем комфорта для ежедневного использования.

Чем особенна эта модель

Ferrari California стала важной моделью для бренда, ведь это первый серийный автомобиль Ferrari с жесткой складной металлической крышей. Производство стартовало в 2008 году, и модель позиционировалась как более “доступный” вариант в линейке.

Именно благодаря сочетанию дизайна, мощности и относительной практичности California часто рассматривают как точку входа в мир Ferrari.

Вывод

Несмотря на формальный статус самой дешевой Ferrari на украинском рынке, такая покупка остается нишевой историей. Стоимость владения, обслуживания и эксплуатации значительно превышает уровень обычных автомобилей.

В то же время для ценителей бренда это один из немногих шансов получить настоящий итальянский спорткар с прозрачной историей и относительно небольшим пробегом.