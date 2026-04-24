Унікальну Ferrari продають в Україні за ціною нового Porsche Cayenne

На українському ринку з’явився рідкісний суперкар — Ferrari 360 Modena Spider 2003 року випуску з мінімальним пробігом усього 16 тисяч км. Автомобіль виставили на продаж у Волинській області, а його вартість становить 110 тисяч доларів. Про це пише topgir.com.ua.

За ціною це один із найдоступніших італійських суперкарів, доступних зараз в Україні.

Стан і історія авто

Продавець зазначає, що автомобіль перебуває у практично ідеальному стані:

машина зберігалася в гаражі

відсутні сліди ДТП або фарбування

кузов захищений плівкою

авто має шість власників

Наразі суперкар зареєстрований на київських номерах.

Технічні характеристики

Ferrari 360 Modena — це класичний представник італійських суперкарів початку 2000-х, який поєднує легкість конструкції та потужний атмосферний двигун.

Основні параметри моделі:

двигун — 3,6-літровий бензиновий V8

потужність — близько 400 к.с.

крутний момент — 373 Нм

розгін 0–100 км/год — приблизно 4,5 секунди

максимальна швидкість — понад 290 км/год

Модель побудована на алюмінієвій платформі, що дозволило значно знизити вагу та покращити керованість. Версія Spider оснащена м’яким складаним дахом, що робить її повноцінним відкритим суперкаром.

Чим особлива ця модель

Ferrari представила 360 Modena наприкінці 1990-х як технологічний прорив:

повністю новий алюмінієвий кузов

покращена аеродинаміка

баланс між комфортом і спортивністю

Саме ця модель стала важливим етапом розвитку бренду перед появою більш сучасних суперкарів.

