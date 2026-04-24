Уникальную Ferrari продают в Украине по цене нового Porsche Cayenne

В Украине продают Ferrari 360 Modena Spider. Это одна из самых дешевых моделей легендарного автопроизводителя на местном рынке.
Евгений Гудущан
24 апреля, 19:20
На украинском рынке появился редкий суперкар - Ferrari 360 Modena Spider 2003 года выпуска с минимальным пробегом всего 16 тысяч км. Автомобиль выставили на продажу в Волынской области, а его стоимость составляет 110 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

По цене это один из самых доступных итальянских суперкаров, доступных сейчас в Украине.

Состояние и история авто

Продавец отмечает, что автомобиль находится в практически идеальном состоянии:

  • машина хранилась в гараже
  • отсутствуют следы ДТП или покраски
  • кузов защищен пленкой
  • авто имеет шесть владельцев

Сейчас суперкар зарегистрирован на киевских номерах.

Технические характеристики

Ferrari 360 Modena - это классический представитель итальянских суперкаров начала 2000-х, который сочетает легкость конструкции и мощный атмосферный двигатель.

Основные параметры модели:

  • двигатель - 3,6-литровый бензиновый V8
  • мощность - около 400 л.с.
  • крутящий момент - 373 Нм
  • разгон 0–100 км/ч - примерно 4,5 секунды
  • максимальная скорость - более 290 км/ч

Модель построена на алюминиевой платформе, что позволило значительно снизить вес и улучшить управляемость. Версия Spider оснащена мягкой складной крышей, что делает ее полноценным открытым суперкаром.

Чем особенна эта модель

Ferrari представила 360 Modena в конце 1990-х как технологический прорыв:

  • полностью новый алюминиевый кузов
  • улучшенная аэродинамика
  • баланс между комфортом и спортивностью

Именно эта модель стала важным этапом развития бренда перед появлением более современных суперкаров.

В чем ценность Ferrari 360 Modena Spider в целом

  • Несмотря на относительно доступную цену для сегмента, Ferrari 360 Modena Spider остается нишевым автомобилем для энтузиастов и коллекционеров.
  • Небольшой пробег и заявленное состояние делают это предложение интересным, однако шесть владельцев могут вызвать дополнительные вопросы по истории эксплуатации.
  • Покупка такого автомобиля может стать неплохой инвестицией, ведь деньги со временем обесцениваются, а стоимость эксклюзивных авто только растет.
