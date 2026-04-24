Уникальную Ferrari продают в Украине по цене нового Porsche Cayenne

Ferrari 360 Modena Spider
На украинском рынке появился редкий суперкар - Ferrari 360 Modena Spider 2003 года выпуска с минимальным пробегом всего 16 тысяч км. Автомобиль выставили на продажу в Волынской области, а его стоимость составляет 110 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.
Читайте также: Ferrari F40 Competition продают в Монако за 2,75 миллионов евро
По цене это один из самых доступных итальянских суперкаров, доступных сейчас в Украине.
Состояние и история авто
Продавец отмечает, что автомобиль находится в практически идеальном состоянии:
- машина хранилась в гараже
- отсутствуют следы ДТП или покраски
- кузов защищен пленкой
- авто имеет шесть владельцев
Сейчас суперкар зарегистрирован на киевских номерах.
Технические характеристики
Ferrari 360 Modena - это классический представитель итальянских суперкаров начала 2000-х, который сочетает легкость конструкции и мощный атмосферный двигатель.
Основные параметры модели:
- двигатель - 3,6-литровый бензиновый V8
- мощность - около 400 л.с.
- крутящий момент - 373 Нм
- разгон 0–100 км/ч - примерно 4,5 секунды
- максимальная скорость - более 290 км/ч
Модель построена на алюминиевой платформе, что позволило значительно снизить вес и улучшить управляемость. Версия Spider оснащена мягкой складной крышей, что делает ее полноценным открытым суперкаром.
Чем особенна эта модель
Ferrari представила 360 Modena в конце 1990-х как технологический прорыв:
- полностью новый алюминиевый кузов
- улучшенная аэродинамика
- баланс между комфортом и спортивностью
Именно эта модель стала важным этапом развития бренда перед появлением более современных суперкаров.
В чем ценность Ferrari 360 Modena Spider в целом
- Несмотря на относительно доступную цену для сегмента, Ferrari 360 Modena Spider остается нишевым автомобилем для энтузиастов и коллекционеров.
- Небольшой пробег и заявленное состояние делают это предложение интересным, однако шесть владельцев могут вызвать дополнительные вопросы по истории эксплуатации.
- Покупка такого автомобиля может стать неплохой инвестицией, ведь деньги со временем обесцениваются, а стоимость эксклюзивных авто только растет.