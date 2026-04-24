Уникальную Ferrari продают в Украине по цене нового Porsche Cayenne

На украинском рынке появился редкий суперкар - Ferrari 360 Modena Spider 2003 года выпуска с минимальным пробегом всего 16 тысяч км. Автомобиль выставили на продажу в Волынской области, а его стоимость составляет 110 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Ferrari F40 Competition продают в Монако за 2,75 миллионов евро

По цене это один из самых доступных итальянских суперкаров, доступных сейчас в Украине.

Состояние и история авто

Продавец отмечает, что автомобиль находится в практически идеальном состоянии:

машина хранилась в гараже

отсутствуют следы ДТП или покраски

кузов защищен пленкой

авто имеет шесть владельцев

Сейчас суперкар зарегистрирован на киевских номерах.

Технические характеристики

Ferrari 360 Modena - это классический представитель итальянских суперкаров начала 2000-х, который сочетает легкость конструкции и мощный атмосферный двигатель.

Основные параметры модели:

двигатель - 3,6-литровый бензиновый V8

мощность - около 400 л.с.

крутящий момент - 373 Нм

разгон 0–100 км/ч - примерно 4,5 секунды

максимальная скорость - более 290 км/ч

Модель построена на алюминиевой платформе, что позволило значительно снизить вес и улучшить управляемость. Версия Spider оснащена мягкой складной крышей, что делает ее полноценным открытым суперкаром.

Чем особенна эта модель

Ferrari представила 360 Modena в конце 1990-х как технологический прорыв:

полностью новый алюминиевый кузов

улучшенная аэродинамика

баланс между комфортом и спортивностью

Именно эта модель стала важным этапом развития бренда перед появлением более современных суперкаров.

В чем ценность Ferrari 360 Modena Spider в целом