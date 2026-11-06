Штрафів за паркування поменшає: у Словаччині тихо змінили правила зупинки біля виїздів

Як повідомляє портал azet.sk, відповідні поправки до Закону про дорожній рух набули чинності ще 1 вересня, проте пройшли повз увагу багатьох автомобілістів. Парламент Словаччини деталізував поняття перехрестя, додавши до нього низку важливих винятків.

Відтепер виїзди зі спеціально побудованих доріг, парковок, гаражів, закритих територій та автозаправних станцій офіційно не вважаються перехрестями. Це ж правило стосується з'єднань із житловими та пішохідними зонами, а також лісовими чи польовими дорогами.

Як це впливає на паркування

Головна практична користь для водіїв полягає у скасуванні п'ятиметрової дистанції. Оскільки закон прив'язує заборону зупинки та стоянки за п'ять метрів саме до перехресть, на звичайні виїзди з дворів чи паркінгів ця вимога більше не поширюється.

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Наприклад, якщо ви залишили машину за три метри від виїзду з житлового масиву, поліція не має законних підстав виписати штраф. Головна умова – ваш транспортний засіб не повинен порушувати інші правила ПДР.

Проте повну свободу дій ніхто не давав. Закон чітко забороняє паркуватися там, де автомобіль фізично заблокує в'їзд або виїзд іншим машинам.

Якщо один водій став біля з'їзду і залишив достатньо місця для маневру, він нічого не порушує. Але якщо через вашу машину сусід не може безпечно виїхати з вузького двору, це вже вважається порушенням законодавства.

Виїзд з двору чи АЗС відтепер не вважається перехрестям і норма п'яти метрів там не діє. Фото: сайт autoviny.sk

Варто пам'ятати, що правила щодо пішохідних переходів залишилися суворими. П'ятиметрова заборона на зупинку перед зеброю діє без жодних змін.

Також під час стоянки на двосторонній дорозі водій зобов'язаний залишити вільну смугу шириною щонайменше три метри для кожного напрямку руху. Тобто не кожен вільний клаптик асфальту біля виїзду автоматично стає легальним паркомісцем.

Швидкісні ліміти та пріоритет

Зміна статусу виїздів вплинула і на зону дії дорожніх знаків. Якщо раніше виїзд з АЗС міг трактуватися як перехрестя, що скасовує обмеження швидкості у 50 км/год (тобто до найближчого перехрестя), то тепер це не так.

Знак обмеження швидкості продовжує діяти й після проїзду заправки чи виїзду з паркінгу. Хоча Словаччина використовує перехідні положення для деяких знаків до весни 2029 року, водіям краще орієнтуватися на нові норми, щоб уникнути штрафів за перевищення.

Крім того, закон тепер чітко розмежовує перехрестя рівнозначних доріг та звичайні з'їзди. Під час виїзду з гаража чи парковки правило перешкоди праворуч не працює.

Автомобіль, який в'їжджає на головну дорогу з прилеглої території, зобов'язаний дати дорогу всім учасникам руху. І тут абсолютно неважливо, чи встановлений на виїзді відповідний знак пріоритету.

Нагадаємо, що вересневі поправки також змінили правила маневрування на регульованих перехрестях. Законотворці скасували загальну заборону на розворот у таких місцях, проте рух заднім ходом там і надалі залишається під суворим табу.