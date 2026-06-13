При вʼїзді в Швейцарію всі авто сканують: що перевіряють

За даними Федерального управління митної та прикордонної безпеки Швейцарії (BAZG), сьогодні на кордонах працюють 177 пунктів із камерами автоматичного розпізнавання номерних знаків. Вони фіксують усі транспортні засоби, які в'їжджають до країни або залишають її.

Загалом у Швейцарії налічується 692 прикордонні переходи, тож система покриває лише частину з них. Водночас влада регулярно переглядає необхідність встановлення нових комплексів контролю. Про це пише auto-motor-und-sport.de.

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Камери можуть стояти й у Німеччині

У BAZG підтвердили, що окремі камери розташовані на спільних митних об'єктах, які працюють на підставі міждержавних угод. Через це деякі системи можуть фізично знаходитися на території сусідніх держав.

Точні місця розташування не розголошуються, однак у відомстві запевняють, що камери встановлені так, щоб безпомилково визначати факт перетину швейцарського кордону.

Які дані збирають

Система зберігає номерний знак автомобіля, дату та час перетину кордону. Також можуть фіксуватися марка, модель і колір транспортного засобу.

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При цьому швейцарська влада наголошує: система не призначена для ідентифікації людей. Якість зображень не дозволяє розпізнавати водіїв або пасажирів.

Перевірка по базі розшуку

Усі зафіксовані номерні знаки автоматично звіряються з базою розшукуваних осіб та транспортних засобів RIPOL. Це дає змогу оперативно виявляти викрадені автомобілі, номерні знаки та інші об'єкти, які перебувають у розшуку.

Крім того, інформація використовується для контролю сплати дорожнього збору для вантажівок і статистичного аналізу прикордонного руху.

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Дані видаляють через 30 днів

Більшість записів зберігається не довше 30 днів, після чого автоматично видаляється. Винятки можливі лише у випадках, коли дані потрібні для розслідувань або адміністративних проваджень.

Швейцарська влада також уточнила, що нинішня система сканування номерних знаків не пов'язана з можливим запровадженням майбутнього транзитного збору за проїзд через країну.

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