При въезде в Швейцарию все авто сканируют: что проверяют

По данным Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии (BAZG), сегодня на границах работают 177 пунктов с камерами автоматического распознавания номерных знаков. Они фиксируют все транспортные средства, которые въезжают в страну или покидают ее.

Всего в Швейцарии насчитывается 692 пограничных перехода, поэтому система покрывает лишь часть из них. В то же время власти регулярно пересматривают необходимость установки новых комплексов контроля. Об этом пишет auto-motor-und-sport.de.

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Камеры могут стоять и в Германии

В BAZG подтвердили, что отдельные камеры расположены на совместных таможенных объектах, которые работают на основании межгосударственных соглашений. Поэтому некоторые системы могут физически находиться на территории соседних государств.

Точные места расположения не разглашаются, однако в ведомстве уверяют, что камеры установлены так, чтобы безошибочно определять факт пересечения швейцарской границы.

Какие данные собирают

Система сохраняет номерной знак автомобиля, дату и время пересечения границы. Также могут фиксироваться марка, модель и цвет транспортного средства.

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При этом швейцарские власти подчеркивают: система не предназначена для идентификации людей. Качество изображений не позволяет распознавать водителей или пассажиров.

Проверка по базе розыска

Все зафиксированные номерные знаки автоматически сверяются с базой разыскиваемых лиц и транспортных средств RIPOL. Это позволяет оперативно выявлять угнанные автомобили, номерные знаки и другие объекты, которые находятся в розыске.

Кроме того, информация используется для контроля уплаты дорожного сбора для грузовиков и статистического анализа пограничного движения.

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Данные удаляются через 30 дней

Большинство записей хранится не дольше 30 дней, после чего автоматически удаляется. Исключения возможны только в случаях, когда данные нужны для расследований или административных производств.

Швейцарские власти также уточнили, что нынешняя система сканирования номерных знаков не связана с возможным введением будущего транзитного сбора за проезд через страну.

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