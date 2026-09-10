Скандал через синьо-жовту парковку в Польщі: чому звичайна розмітка обурила мережу

Як повідомляє видання Wprost, абсурдна суперечка чудово ілюструє рівень поширення дезінформації в інтернеті. Замість того щоб розібратися в ситуації, користувачі мережі з-поміж політиків почали масово поширювати фейки про нібито спеціальні привілеї чи жест солідарності з українськими учнями.

Не все те правильно, що з мережі

Муніципалітет створив чітко позначену паркувальну зону для батьків, які підвозять своїх дітей до школи. Такі місця працюють за принципом Kiss and Ride, що передбачає коротку зупинку для швидкого прощання та від'їзду.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це дозволяє не блокувати рух транспорту на вулиці та гарантує дітям безпечний вихід з автомобіля.

Європейський стандарт поєднання кольорів для позначень паркувальних зон Kiss and Ride не передбачає пріоритетність для українців, але дехто вирішив на цьому пропіаритися. Фото: Артур Щепанський

Журналісти Wirtualna Polska поспілкувалися з мешканцями Рашина, і ті підтвердили, що асоціації з українським прапором виникали майже у всіх (див. відео внизу). Спочатку місцеві жителі були шоковані, але потім заспокоїлися – комусь захотілося поплескати язиками.

Політика та офіційні пояснення

Ситуацію миттєво використали політики для власного піару. Зокрема, депутат від антиукраїнської партії Konfederacja Конрад Беркович опублікував обурливий допис із запитанням, чи це взагалі ще Польща.

Сині та жовті кольори локацій Kiss&Ride не мають нічого спільного з Україною, такі зони є і в інших містах Польщі та країн Євросоюзу. Фото: Артур Щепанський

Через шалений розголос місцева влада була змушена виступити з офіційною заявою. Заступниця мера ґміни Рашин Анета Вротна пояснила, що зона працює для усіх без винятку мешканців, які паркуються біля місцевих шкіл, щоб висадити своїх дітей, поцілувати їх і поїхати.

Чиновниця також додала, що влада дуже здивована такою реакцією на незавершені дорожні роботи.

"Колірна гама позначень була сприйнята як українські прапори, але згодом там з'явиться біла облямівка та європейський знак K+R. Це – стандартні дорожні знаки й розмітка, що позначають зону Kiss and Ride для безпечної висадки дітей з авто, – підкреслила представниця муніципалітету Анета Вротна.

Нині скандал починає згасати, але незграбний політичний жест таки встиг обурити суспільство. Утім, природу цього невдоволення всі вже зрозуміли – багато галасу з нічого.