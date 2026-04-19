Скільки бензину можуть купити пенсіонери: порівняння України з сусідніми країнами

Пальне за пенсію: порівняння в різних країнах
Ми порівняли, скільки бензину можуть дозволити собі пенсіонери в Україні та деяких країнах, що з нею межують: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.
Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне
Середня пенсія в Україні після індексації у 2026 році становить 7 236 грн (близько 166 доларів), що на 14% більше, ніж торік. За інформацією opendatabot.ua, 10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні при загальній кількості населення близько 30,5 – 31 млн.
За середньої ціни бензину близько 73 грн за літр пенсіонер може придбати:
- приблизно 100 літрів бензину на місяць.
Однак є важливий нюанс:
- близько 28% пенсіонерів отримують лише ~3 500 грн
- для них доступний обсяг становить близько 50 літрів бензину
Тобто реальна картина значно гірша за середні показники.
Польща: у 4–5 разів більше пального
У Польщі середня пенсія становить приблизно 3 000–3 500 злотих (750–850 доларів).
При ціні бензину близько 6,5 злотих за літр:
- приблизно 460–530 літрів бензину
Це у 4–5 разів більше, ніж в Україні.
Словаччина та Угорщина: стабільний середній рівень ЄС
У Словаччині та Угорщина ситуація схожа:
- пенсії: 600–800 доларів
- ціна бензину: 1,5–1,7 євро за літр
У результаті:
- 350–450 літрів бензину
Це приблизно у 3–4 рази більше, ніж в Україні.
Румунія: трохи ближче до України
У Румунії:
- середня пенсія: приблизно 500 доларів
- бензин: близько 1,6 євро за літр
Можливість:
- 300–330 літрів бензину
Навіть при нижчих доходах, ніж у Західній Європі, показник утричі вищий за український.
Читайте також: Верховна Рада підняла податки на пальне
Молдова: найближчий рівень до України
У Молдові:
- пенсія: близько 200–250 доларів
- бензин: 1,3–1,4 євро
Результат:
- 140–180 літрів бензину
Це лише трохи більше, ніж в Україні, але все ж вище.
Загальна картина
Якщо звести все разом:
- Україна — 100 л (або ~50 л для дуже значної частини пенсіонерів)
- Молдова — 150 л
- Румунія — 300 л
- Угорщина / Словаччина — 400 л
- Польща — 500 л
Різниця між Україною та країнами ЄС — у 3–5 разів.
Висновок
Попри зростання пенсій, купівельна спроможність українських пенсіонерів залишається найнижчою у регіоні. Основна проблема — не лише ціни на пальне, а низька база доходів.
Читайте також: Податки на автогаз в Україні будуть найбільшими в Євросоюзі
Незначне зростання пенсій (+14% за рік) не компенсує розрив із сусідніми країнами, де пенсіонери можуть дозволити собі у кілька разів більше ресурсів — у тому числі й пального.