Скільки бензину можуть купити пенсіонери: порівняння України з сусідніми країнами

Ми порівняли, скільки бензину можуть дозволити собі пенсіонери в Україні та деяких країнах, що з нею межують: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.

Середня пенсія в Україні після індексації у 2026 році становить 7 236 грн (близько 166 доларів), що на 14% більше, ніж торік. За інформацією opendatabot.ua, 10,05 млн пенсіонерів налічується наразі в Україні при загальній кількості населення близько 30,5 – 31 млн.

За середньої ціни бензину близько 73 грн за літр пенсіонер може придбати:

приблизно 100 літрів бензину на місяць.

Однак є важливий нюанс:

близько 28% пенсіонерів отримують лише ~3 500 грн

для них доступний обсяг становить близько 50 літрів бензину

Тобто реальна картина значно гірша за середні показники.

Польща: у 4–5 разів більше пального

У Польщі середня пенсія становить приблизно 3 000–3 500 злотих (750–850 доларів).

При ціні бензину близько 6,5 злотих за літр:

приблизно 460–530 літрів бензину

Це у 4–5 разів більше, ніж в Україні.

Словаччина та Угорщина: стабільний середній рівень ЄС

У Словаччині та Угорщина ситуація схожа:

пенсії: 600–800 доларів

ціна бензину: 1,5–1,7 євро за літр

У результаті:

350–450 літрів бензину

Це приблизно у 3–4 рази більше, ніж в Україні.

Румунія: трохи ближче до України

У Румунії:

середня пенсія: приблизно 500 доларів

бензин: близько 1,6 євро за літр

Можливість:

300–330 літрів бензину

Навіть при нижчих доходах, ніж у Західній Європі, показник утричі вищий за український.

Молдова: найближчий рівень до України

У Молдові:

пенсія: близько 200–250 доларів

бензин: 1,3–1,4 євро

Результат:

140–180 літрів бензину

Це лише трохи більше, ніж в Україні, але все ж вище.

Загальна картина

Якщо звести все разом:

Україна — 100 л (або ~50 л для дуже значної частини пенсіонерів)

Молдова — 150 л

Румунія — 300 л

Угорщина / Словаччина — 400 л

Польща — 500 л

Різниця між Україною та країнами ЄС — у 3–5 разів.

Висновок

Попри зростання пенсій, купівельна спроможність українських пенсіонерів залишається найнижчою у регіоні. Основна проблема — не лише ціни на пальне, а низька база доходів.

Незначне зростання пенсій (+14% за рік) не компенсує розрив із сусідніми країнами, де пенсіонери можуть дозволити собі у кілька разів більше ресурсів — у тому числі й пального.