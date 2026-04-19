Сколько бензина могут купить пенсионеры: сравнение Украины с соседними странами

Мы сравнили, сколько бензина могут позволить себе пенсионеры в Украине и некоторых странах, с ней граничащих: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.

Средняя пенсия в Украине после индексации в 2026 году составляет 7 236 грн (около 166 долларов), что на 14% больше, чем в прошлом году. По информации opendatabot.ua 10,05 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине при общей численности населения около 30,5–31 млн.

При средней цене бензина около 73 грн за литр пенсионер может приобрести:

примерно 100 литров бензина в месяц

Однако есть важный нюанс:

около 28% пенсионеров получают только ~3 500 грн

для них доступный объем составляет около 50 литров бензина

То есть реальная картина значительно хуже средних показателей.

Польша: в 4–5 раз больше горючего

В Польше средняя пенсия составляет примерно 3 000–3 500 злотых (750–850 долларов).

При цене бензина около 6,5 злотых за литр:

примерно 460–530 литров бензина

Это в 4–5 раз больше, чем в Украине.

Словакия и Венгрия: стабильный средний уровень ЕС

В Словакия и Венгрия ситуация похожа:

пенсии: 600–800 долларов

цена бензина: 1,5–1,7 евро за литр

В результате:

350–450 литров бензина

Это примерно в 3–4 раза больше, чем в Украине.

Румыния: немного ближе к Украине

В Румынии:

средняя пенсия: примерно 500 долларов

бензин: около 1,6 евро за литр

Возможность:

300–330 литров бензина

Даже при более низких доходах, чем в Западной Европе, показатель втрое выше украинского.

Молдова: ближайший уровень к Украине

В Молдова:

пенсия: около 200–250 долларов

бензин: 1,3–1,4 евро

Результат:

140–180 литров бензина

Это лишь немного больше, чем в Украине, но все же выше.

Общая картина

Если свести все вместе:

Украина - 100 л (или ~50 л для очень значительной части пенсионеров)

Молдова - 150 л

Румыния - 300 л

Венгрия/Словакия - 400 л

Польша - 500 л

Разница между Украиной и странами ЕС - в 3–5 раз.

Вывод

Несмотря на рост пенсий, покупательная способность украинских пенсионеров остается самой низкой в регионе. Основная проблема - не только цены на топливо, а низкая база доходов.

Незначительный рост пенсий (+14% за год) не компенсирует разрыв с соседними странами, где пенсионеры могут позволить себе в несколько раз больше ресурсов - в том числе и горючего.