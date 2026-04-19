Сколько бензина могут купить пенсионеры: сравнение Украины с соседними странами

Уровень доступности топлива - один из простых и наглядных показателей покупательной способности людей. Если перевести среднюю пенсию в литры бензина, разница между странами становится особенно показательной.
Порівняння пенсій в Україні та Східній Європі за показником можливості купівлі пального

ФОТО: freepik.com|

Горючее за пенсию: сравнение в нескольких странах

Редакция Авто24
logo19 апреля, 09:00
Мы сравнили, сколько бензина могут позволить себе пенсионеры в Украине и некоторых странах, с ней граничащих: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.

Средняя пенсия в Украине после индексации в 2026 году составляет 7 236 грн (около 166 долларов), что на 14% больше, чем в прошлом году. По информации opendatabot.ua 10,05 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине при общей численности населения около 30,5–31 млн.

При средней цене бензина около 73 грн за литр пенсионер может приобрести:

  • примерно 100 литров бензина в месяц

Однако есть важный нюанс:

  • около 28% пенсионеров получают только ~3 500 грн
  • для них доступный объем составляет около 50 литров бензина

То есть реальная картина значительно хуже средних показателей.

Польша: в 4–5 раз больше горючего

В Польше средняя пенсия составляет примерно 3 000–3 500 злотых (750–850 долларов).

При цене бензина около 6,5 злотых за литр:

  • примерно 460–530 литров бензина

Это в 4–5 раз больше, чем в Украине.

Словакия и Венгрия: стабильный средний уровень ЕС

В Словакия и Венгрия ситуация похожа:

  • пенсии: 600–800 долларов
  • цена бензина: 1,5–1,7 евро за литр

В результате:

  • 350–450 литров бензина

Это примерно в 3–4 раза больше, чем в Украине.

Румыния: немного ближе к Украине

В Румынии:

  • средняя пенсия: примерно 500 долларов
  • бензин: около 1,6 евро за литр

Возможность:

  • 300–330 литров бензина

Даже при более низких доходах, чем в Западной Европе, показатель втрое выше украинского.

Молдова: ближайший уровень к Украине

В Молдова:

  • пенсия: около 200–250 долларов
  • бензин: 1,3–1,4 евро

Результат:

  • 140–180 литров бензина

Это лишь немного больше, чем в Украине, но все же выше.

Общая картина

Если свести все вместе:

  • Украина - 100 л (или ~50 л для очень значительной части пенсионеров)
  • Молдова - 150 л
  • Румыния - 300 л
  • Венгрия/Словакия - 400 л
  • Польша - 500 л

Разница между Украиной и странами ЕС - в 3–5 раз.

Вывод

Несмотря на рост пенсий, покупательная способность украинских пенсионеров остается самой низкой в регионе. Основная проблема - не только цены на топливо, а низкая база доходов.

Незначительный рост пенсий (+14% за год) не компенсирует разрыв с соседними странами, где пенсионеры могут позволить себе в несколько раз больше ресурсов - в том числе и горючего.

