Сколько бензина могут купить пенсионеры: сравнение Украины с соседними странами

Горючее за пенсию: сравнение в нескольких странах
Мы сравнили, сколько бензина могут позволить себе пенсионеры в Украине и некоторых странах, с ней граничащих: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.
Средняя пенсия в Украине после индексации в 2026 году составляет 7 236 грн (около 166 долларов), что на 14% больше, чем в прошлом году. По информации opendatabot.ua 10,05 млн пенсионеров насчитывается сейчас в Украине при общей численности населения около 30,5–31 млн.
При средней цене бензина около 73 грн за литр пенсионер может приобрести:
- примерно 100 литров бензина в месяц
Однако есть важный нюанс:
- около 28% пенсионеров получают только ~3 500 грн
- для них доступный объем составляет около 50 литров бензина
То есть реальная картина значительно хуже средних показателей.
Польша: в 4–5 раз больше горючего
В Польше средняя пенсия составляет примерно 3 000–3 500 злотых (750–850 долларов).
При цене бензина около 6,5 злотых за литр:
- примерно 460–530 литров бензина
Это в 4–5 раз больше, чем в Украине.
Словакия и Венгрия: стабильный средний уровень ЕС
В Словакия и Венгрия ситуация похожа:
- пенсии: 600–800 долларов
- цена бензина: 1,5–1,7 евро за литр
В результате:
- 350–450 литров бензина
Это примерно в 3–4 раза больше, чем в Украине.
Румыния: немного ближе к Украине
В Румынии:
- средняя пенсия: примерно 500 долларов
- бензин: около 1,6 евро за литр
Возможность:
- 300–330 литров бензина
Даже при более низких доходах, чем в Западной Европе, показатель втрое выше украинского.
Молдова: ближайший уровень к Украине
В Молдова:
- пенсия: около 200–250 долларов
- бензин: 1,3–1,4 евро
Результат:
- 140–180 литров бензина
Это лишь немного больше, чем в Украине, но все же выше.
Общая картина
Если свести все вместе:
- Украина - 100 л (или ~50 л для очень значительной части пенсионеров)
- Молдова - 150 л
- Румыния - 300 л
- Венгрия/Словакия - 400 л
- Польша - 500 л
Разница между Украиной и странами ЕС - в 3–5 раз.
Вывод
Несмотря на рост пенсий, покупательная способность украинских пенсионеров остается самой низкой в регионе. Основная проблема - не только цены на топливо, а низкая база доходов.
Незначительный рост пенсий (+14% за год) не компенсирует разрыв с соседними странами, где пенсионеры могут позволить себе в несколько раз больше ресурсов - в том числе и горючего.