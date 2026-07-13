Вбив брата, спалив АЗС та кілька авто: яке покарання виніс суд за ці дії

Як повідомляє Київська міська прокуратура, у липні цього року суд виніс вирок водієві Audi, який влетів у АЗС у Києві. Резонансе ДТП трапилось на Броварському проспекті у липні 2023 року.

Читайте також: Чи варто заправлятись, коли на АЗС зливається бензовоз

Дніпровський районний суд Києва визнав винним 24-річного водія Audi TT, який врізався в автозаправну станцію. Внаслідок аварії загинув його 17-річний брат, а збитки власникам пошкодженого майна сягнули майже 25 млн грн.

Не впорався з керуванням

Як встановив суд, автомобіль рухався зі швидкістю від 83 до 98 км/год на ділянці дороги, де дозволено не більше 50 км/год.

Під час маневрування між смугами руху водій не впорався з керуванням. Автомобіль врізався у дві паливороздавальні колонки АЗС та транспортні засоби, які перебували на заправці.

Загинув 17-річний пасажир

Унаслідок аварії тяжкі травми отримав 17-річний брат водія, який перебував на пасажирському сидінні. Через кілька днів він помер у лікарні. Сам водій дістав тяжкі опіки — близько 60% поверхні тіла.

Після зіткнення на автозаправній станції виникла масштабна пожежа. Знищено АЗС і сім автомобілів.

Вогнем були знищені або пошкоджені автомобілі:

ЗАЗ Lanos;

Daewoo Sens;

Hyundai Sonata;

Ford Explorer;

ВАЗ-21043;

Dacia Logan;

Citroen Berlingo;

Volkswagen Passat.

Крім того, повністю згоріли будівля АЗС та її наземне обладнання.

Покарання та компенсація

Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком на два роки.

Окрім цього, суд постановив стягнути з засудженого майже 25 млн грн на користь власників пошкоджених автомобілів та автозаправної станції як відшкодування завданих збитків.