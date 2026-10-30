Скільки днів залишилось: митниця запустила зручний онлайн-сервіс для тимчасово ввезених авто

Як повідомляє Держмитслужба на своїй офіційній сторінці, новий інструмент вже інтегровано в Особистий кабінет на державному порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі https://cabinet.customs.gov.ua/vtzcheck.

Відтепер уся статистика перетинів кордону конкретним транспортним засобом доступна в кілька кліків без жодних паперових запитів.

Щоб отримати виписку, автомобілісту достатньо ввести серію та номер свого закордонного паспорта, а також реєстраційний номер машини. Після цього система підтягне всю історію переміщень за поточний календарний рік.

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На екрані з'явиться детальна таблиця з датами ввезення та вивезення транспорту. Головна фішка сервісу – автоматичний підрахунок уже використаних днів та чітке відображення залишку доступного часу.

Цифровізація послуг для водіїв

"Новий сервіс є черговим кроком у цифровізації митних послуг, що буде зручно всім, – зазначають у відомстві.

Це дійсно знімає головний біль для тих, хто часто їздить за кордон і боїться помилитися в самостійних підрахунках, адже штрафи за порушення митних режимів в Україні доволі суворі.

Нагадаємо, що загальна цифровізація активно охоплює й інші автомобільні сфери. Як ми писали раніше, Головний сервісний центр МВС також розширює онлайн-можливості, зокрема через Кабінет водія зараз можна не лише забронювати бажані номери, а й повністю перереєструвати транспортний засіб.

Крім того, для зручності громадян працює мобільний застосунок Е-запис. Він дозволяє швидко зайняти чергу до сервісного центру зі смартфона, а авторизація через Дія. Підпис надійно захищає систему від сторонніх втручань.