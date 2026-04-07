Скільки коштує старий Rolls-Royce в ідеальному стані

На українському авторинку з’явилася рідкісна пропозиція, яка більше нагадує музейний експонат, ніж звичайний уживаний автомобіль. У Києві виставили на продаж Rolls-Royce Ghost 2010 року з пробігом лише 8 тисяч кілометрів. Про це пише topgir.com.ua.

Вартість такого авто становить 144 900 доларів, або понад 6,3 млн гривень. Це значно вище середнього рівня для моделей цього року, однак продавець робить ставку на унікальний стан машини.

Авто з історією без «сюрпризів»

За інформацією з оголошення, автомобіль був придбаний новим в Україні та обслуговувався виключно в офіційного дилера. Важливий нюанс для потенційних покупців — відсутність фарбованих елементів кузова, що для 15-річного авто виглядає нетипово.

Фактично мова йде про так звану “капсулу часу” — автомобіль, який майже не експлуатувався і зберігся у максимально наближеному до нового стані.

Класичний V12 і преміум-комфорт

Седан оснащений 6,6-літровим бензиновим двигуном V12 потужністю 563 кінські сили у парі з автоматичною коробкою передач. Це типовий для бренду баланс потужності та максимальної плавності руху.

Оснащення відповідає статусу марки. Серед ключових опцій:

система нічного бачення та проекція на лобове скло

пневматична підвіска та адаптивний круїз-контроль

камери кругового огляду і системи допомоги водію

чотиризонний клімат-контроль

підігрів, вентиляція та масаж усіх сидінь

Окрім цього, салон отримав розширене шкіряне оздоблення, декоративні вставки, мультимедійні екрани для задніх пасажирів і фірмові елементи розкоші на кшталт вовняних килимків.

Ринок «колекційних» авто оживає

Подібні пропозиції дедалі частіше з’являються на українському ринку. На фоні нестабільності класичних інвестицій частина покупців звертає увагу на рідкісні автомобілі з малим пробігом як альтернативний актив.

Втім, питання ліквідності таких машин залишається відкритим. Високий цінник суттєво звужує коло потенційних покупців, а реальна вартість угоди може сильно відрізнятися від заявленої.

У підсумку, цей Rolls-Royce Ghost 2010 — радше історія про статус і колекційну цінність, ніж про звичайний продаж уживаного авто.