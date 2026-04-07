Сколько стоит подержанный Rolls-Royce в идеальном состоянии

На украинском авторынке появилось редкое предложение, которое больше напоминает музейный экспонат, чем обычный подержанный автомобиль. В Киеве выставили на продажу Rolls-Royce Ghost 2010 года с пробегом всего 8 тысяч километров. Об этом пишет topgir.com.ua.

Стоимость такого авто составляет 144 900 долларов, или более 6,3 млн гривен. Это значительно выше среднего уровня для моделей этого года, однако продавец делает ставку на уникальное состояние машины.

Авто с историей без "сюрпризов"

По информации из объявления, автомобиль был приобретен новым в Украине и обслуживался исключительно у официального дилера. Важный нюанс для потенциальных покупателей - отсутствие крашеных элементов кузова, что для 15-летнего авто выглядит нетипично.

Фактически речь идет о так называемой “капсулу времени” - автомобиль, который почти не эксплуатировался и сохранился в максимально приближенном к новому состоянии.

Классический V12 и премиум-комфорт

Седан оснащен 6,6-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 563 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач. Это типичный для бренда баланс мощности и максимальной плавности движения.

Оснащение соответствует статусу марки. Среди ключевых опций:

система ночного видения и проекция на лобовое стекло

пневматическая подвеска и адаптивный круиз-контроль

камеры кругового обзора и системы помощи водителю

четырехзонный климат-контроль

подогрев, вентиляция и массаж всех сидений

Кроме этого, салон получил расширенную кожаную отделку, декоративные вставки, мультимедийные экраны для задних пассажиров и фирменные элементы роскоши вроде шерстяных ковриков.

Рынок "коллекционных" авто оживает

Подобные предложения все чаще появляются на украинском рынке. На фоне нестабильности классических инвестиций часть покупателей обращает внимание на редкие автомобили с малым пробегом как альтернативный актив.

Впрочем, вопрос ликвидности таких машин остается открытым. Высокий ценник существенно сужает круг потенциальных покупателей, а реальная стоимость сделки может сильно отличаться от заявленной.

В итоге, этот Rolls-Royce Ghost 2010 - скорее история о статусе и коллекционной ценности, чем об обычной продаже подержанного авто.