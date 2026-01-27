Скільки коштує зарядка електромобіля у Польщі: чи справді в Україні дорожче

Для порівняння засновник української мережі зарядних станцій ECOFACTOR Сергій Вельчев використав відкриту аналітику польського ринку зарядних станцій. Дані перераховані у гривні за курсом 1 PLN = 12,134 грн (офіційний курс НБУ станом на 27 січня 2026 року). Ціни наведені станом на 1 грудня 2025 року.

До речі як формується тариф на зарядки електроавто в Україні

Середні тарифи на зарядку в Польщі

Якщо усереднити всі опубліковані в аналітиці тарифи без вирівнювання по операторах, отримаємо таку картину:

Для повільної зарядки змінним струмом (AC, до 22 кВт) середня ціна становить близько 23,8 грн за кВт·год.

Для швидких DC-станцій потужністю до 150 кВт — уже майже 29,8 грн за кВт·год.

А на надшвидких HPC-станціях від 150 кВт і вище — близько 30,6 грн за кВт·год.

Фактично це означає, що 30 грн за кВт·год на DC — це не українська аномалія, а типовий європейський рівень для швидкої зарядки. AC-тарифи при цьому залишаються помітно нижчими.

Чому в ЄС зарядна інфраструктура виглядає інакше

Важливий нюанс, який часто випадає з публічних дискусій: зарядна інфраструктура в країнах ЄС, зокрема у Польщі, будувалася переважно за інституційні кошти. Це або прямі гранти, або довгі й дешеві кредити з державною підтримкою.

Україна в цьому сенсі — виняток. Переважна частина нашої зарядної мережі з’явилася не завдяки програмам, а завдяки ентузіастам-електромобілістам. І на старті, і значною мірою сьогодні операторами зарядної інфраструктури залишаються самі власники електромобілів.

Фактично українська зарядна мережа — це інфраструктура, створена електромобілістами для електромобілістів, без доступу до грантових програм і дешевих фінансових ресурсів.

Також цікаво скільки тепер коштує зарядити електромобілі в Україні

Що маємо в сухому залишку

Якщо порівнювати напряму, ціни на зарядку в Польщі вищі, ніж в Україні навіть після недавнього підвищення. І це — в умовах стабільної енергосистеми, без воєнних ризиків та без різких сезонних коливань.

Українське зростання тарифів стало наслідком одразу кількох факторів: розбитої енергетики, здорожчання електроенергії для бізнесу та нетипово холодного зимового періоду. У цьому контексті збереження тарифів нижче польських виглядає радше результатом компромісу, ніж жадібності.

Тому, перш ніж говорити про «бариг», варто зафіксувати просту річ: без грантів і дешевих кредитів українські оператори зарядних станцій утримують ціни нижчі, ніж у сусідній країні ЄС.