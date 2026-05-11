Скільки на Волині комерсант брав за перевезення в Польщу через систему "Шлях"

В одному випадку мова йде про перевізника, який упродовж кільком рейсів нелегально вивіз у схованці фури п'ятьох ухилянтів, а на шостому попався.

В іншому випадку, директор підприємства за винагороду взявся внести ухилянта в список водіїв до інформаційної системи "Шлях".

Схованка у фурі

Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Нововолинська, який працював водієм на міжнародних перевезеннях.

За даними слідства, чоловік обладнав у кабіні вантажівки спеціальну схованку, де перевозив військовозобов’язаних через кордон до країн Євросоюзу.

Слідчі встановили, що з грудня 2024 по грудень 2025 року йому вдалося незаконно переправити шістьох чоловіків. Однак під час чергової спроби схема дала збій.

Таке враження, що ця схованка схожа на домовину з фільмів жахів. Фото: прокуратура Волині



У пункті пропуску “Ягодин” прикордонники виявили у схованці 24-річного чоловіка, якого намагалися доправити до Польщі. Після цього діяльність перевізника припинили.

За даними прокуратури, водій діяв із корисливих мотивів та отримував за свої “послуги” гроші.

Систему "Шлях" хотіли криміналізувати

Другий епізод стосується директора приватного підприємства, яке займається міжнародними вантажними перевезеннями.

"За версією слідства, керівник запропонував військовозобов’язаному допомогу з виїздом до Польщі через систему "Шлях". Для цього чоловіка мали внести до бази як водія підприємства, – йдеться у повідомленні прокуратури

Вартість такої "послуги" оцінили у 15 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали директора одразу після отримання обумовленої суми. Фото: прокуратура Волині

В очікуванні суду

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак прокуратура вже оскаржує це рішення та наполягає на триманні під вартою.

В обох справах фігурантам інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Їм загрожує кримінальна відповідальність.