Скручений пробіг до 250 тисяч кілометрів: що приховує ринок вживаних авто в Україні

Ринок вживаних авто в Україні приховує значно більше ризиків, ніж здається на перший погляд — пробіг окремих машин “омолоджують” на понад 250 тисяч кілометрів, а деякі авто змінюють десятки власників, стверджують в CarVervical.

Скручування пробігу — масове явище

Пробіг залишається ключовим фактором при купівлі авто, і саме тому його найчастіше підробляють.

За даними дослідження, найбільше “омолоджували” Porsche Panamera — у середньому на 256 тисяч кілометрів. Майже такі ж показники у Chevrolet Camaro та Mercedes-Benz V-Class.

Фактично це означає, що покупець може переплатити десятки тисяч євро за автомобіль, який має значно більший знос, ніж зазначено.

Авто з десятками власників

Ще один тривожний сигнал — часта зміна власників.

Абсолютний “рекордсмен” в Україні — Volkswagen Passat, який мав 23 власників. Одразу кілька популярних моделей — Mercedes-Benz E-Class, Škoda Octavia, Mazda 3 та Opel Insignia — мали по 19 власників.

Це може свідчити про серйозні технічні проблеми, які просто не вирішуються, а автомобіль постійно перепродається.

За словами фахівця carVertical із досліджень авторинку Матаса Бузеліса, така висока змінність власників часто є ознакою поганого стану транспортного засобу:

«Якщо в автомобіля часто змінюються власники, це може свідчити про наявність серйозних проблем, які просто не усуваються. Натомість авто знову й знову перепродається і ніколи належним чином не ремонтується. Нерідко навіть нинішній власник не знає, що транспортний засіб раніше реєструвався в кількох країнах. Без перевірки його історії отримати цю інформацію іншими способами практично неможливо».

Машини з «біографією» на пів Європи

Окремі авто змінюють не лише власників, а й країни.

Наприклад, Audi A6 та Mercedes-Benz S-Class реєструвалися одразу у шести країнах. Audi Q7 і Lexus RX — у п’яти.

Проблема в тому, що після експорту історія автомобіля часто губиться — не всі країни обмінюються такими даними.

Десятки ДТП і сотні тисяч євро збитків

Деякі авто мають справжню «історію виживання».

Наприклад, BMW X5 зафіксував 25 записів про пошкодження. Toyota Avensis та Volkswagen Touareg — по 23.

При цьому ремонт преміальних авто може коштувати сотні тисяч євро. Один із рекордів — Mercedes-Benz V-Class із сумою збитків близько 115 тисяч євро.

Чому це відбувається

Головна причина — відсутність повного обміну даними між країнами.

Наприклад, Німеччина не передає інформацію про автомобілі після їх експорту. Тобто щойно автомобіль продається звідси в іншу країну, його минула історія стає недоступною й залишається лише в базах даних німецьких установ.

Окрім Німеччини, такі правила діють і в деяких інших європейських країнах. Це створює сприятливі умови для нечесних продавців, дозволяючи їм приховувати історію ввезених із-за кордону транспортних засобів і обманювати довірливих покупців.

У результаті частина історії авто просто зникає. Цим активно користуються недобросовісні продавці.

Висновок

Сучасний ринок вживаних авто — це не лише можливість зекономити, а й серйозний ризик.

Скручений пробіг, десятки власників і приховані ДТП — усе це може чекати навіть за привабливою пропозицією.

Тому перевірка історії автомобіля сьогодні — не рекомендація, а необхідність.