Смарт-тахографи стали обов'язковими: нові правила для міжнародних вантажівок набули чинності

Таким чином виконано одну з умов гармонізації українського транспортного законодавства з нормами Європейського Союзу та продовження дії "транспортного безвізу".

Про це на своїй ФБ-сторінці нагадав заступник очільника Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

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Кого стосуються нові вимоги

Обов'язкове встановлення смарт-тахографів поширюється лише на вантажні автомобілі, які з 1 липня вперше ввозяться та реєструються в Україні для міжнародних перевезень.

Водночас перевізникам, які вже експлуатують автомобілі з цифровими тахографами, негайно замінювати обладнання не потрібно. Перехід відбуватиметься поступово відповідно до вимог європейського законодавства.

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Чим смарт-тахограф відрізняється від звичайного

На відміну від цифрового тахографа, смарт-тахограф другого покоління не лише реєструє режими праці та відпочинку водія, швидкість і пройдений шлях, а й автоматично визначає місцезнаходження транспортного засобу за допомогою супутникової навігації.

Крім того, нові пристрої мають значно вищий рівень захисту від несанкціонованого втручання та спроб фальсифікувати дані. Переваги тут очевидні як для компаній, так і для водіїв.

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Для автопарків це насамперед зменшення кількості штрафів, адже система автоматично контролює дотримання режиму праці та відпочинку. Дані з тахографа легко інтегруються у програмне забезпечення для управління автопарком, що дозволяє відстежувати маршрути, ефективність рейсів та витрати пального. Підвищується прозорість звітності, спрощується взаємодія з органами контролю.

Для водіїв новий тахограф означає менше рутинних дій. Більшість даних фіксується автоматично, що зменшує ймовірність помилок. Інтерфейс приладу став більш зрозумілим, з підказками та індикаторами, які допомагають уникнути неправильних дій.

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У Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, що нововведення потрібне насамперед самим українським компаніям. Єдині правила роботи з перевізниками ЄС забезпечують чесну конкуренцію, підвищують безпеку на дорогах і спрощують інтеграцію українського бізнесу до європейського ринку транспортних послуг.