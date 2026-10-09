Смертельна зупинка на червоне: чому в прифронтових містах масово вимикають світлофори

Таке рішення дозволить водіям не зупинятися на перехрестях, адже рухому ціль вразити набагато складніше, ніж статичну мішень.

Наразі системи регулювання дорожнього руху деактивували у Дергачах та Малоданилівській громаді, а також у місті Краматорськ.

Йде полювання на цивільний транспорт

Як зазначають у Дергачівській міській раді, нині фіксуюється інтенсивне полювання ворожих безпілотників на цивільний транспорт.

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Головна проблема полягає в тому, що червоний сигнал світлофора змушує автомобілі скупчуватися та стояти на перехрестях. І це вже переростає в проблему, оскільки нерухомий або припаркований транспорт миттєво стає найлегшою мішенню для російських операторів БпЛА.

"Відсутність світлофорного регулювання дає змогу водіям проїжджати небезпечні ділянки значно швидше. У русі машину вразити набагато важче, тому можливість маневрувати та не затримуватися на відкритому просторі буквально рятує життя, – зазначають в органах влади прифронтових міст

З 30 вересня у Краматорську призупинено роботу світлофорів. Причиною стала висока активність російських FPV-дронів, які полюють на автівки на дорогах міста та погіршення безпекової ситуації.

Вчора мерія повідомила, що через цілеспрямовані російські атаки там призупинили роботу громадського транспорту.

Як тепер проїжджати перехрестя

На час вимкнення світлофорних об'єктів закликають бути максимально уважними та суворо дотримуватися знаків пріоритету.

Якщо ж знаків немає, керманичі мають згадати базові ПДР і керуватися правилом правої руки для нерегульованих перехресть.

Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко підкреслив, що це тимчасовий, але життєво необхідний крок.

"Про відновлення штатного режиму роботи світлофорів поінформуємо додатково після стабілізації безпекової ситуації, – зазначив посадовець.

Щоправда, у редакції Авто24 прогнозують, що згадана вище тимчасовість триватиме у цих та інших громадах до закінчення війни. І з цим варто змиритися, оскільки рішення виправдане й актуальне на весь період тривалості воєнних дій в регіоні.