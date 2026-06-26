Смертність на українських дорогах зменшилась на 16%

За перші п'ять місяців 2026 року на дорогах України сталося 8256 дорожньо-транспортних пригод із загиблими або травмованими. Унаслідок аварій загинули 911 осіб, серед яких 52 дитини, ще 10 404 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. За аналогічний період минулого року загинуло 1 086 людей. Про це свідчать дані патрульної поліції, оприлюднені Укравтопромом.

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Причини ДТП

Найпоширенішою причиною смертельних ДТП залишається перевищення безпечної швидкості руху. Через це порушення загинула 491 людина, що становить понад половину всіх смертельних випадків на дорогах країни. Нагадаємо, шо поліція штрафує за перевищення дозволеної швидкості.

Другою за кількістю загиблих причиною став перехід пішоходами проїзної частини у невстановленому місці. Такі порушення призвели до загибелі 58 осіб.

Третє місце посіли порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язані з перестроюванням. Через такі маневри загинули 55 людей.

Коли найбільше аварій

Статистика також демонструє певні часові закономірності аварійності. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод із потерпілими припадає на період із 17:00 до 19:00, коли інтенсивність руху традиційно є найвищою. Найнебезпечнішим днем тижня стала неділя.

Як уникнути ДТП

Наведені дані свідчать, що основні фактори ризику залишаються незмінними: недотримання швидкісного режиму, небезпечна поведінка пішоходів та помилки під час виконання маневрів. Значна кількість загиблих через перевищення швидкості вкотре підтверджує, що саме цей фактор має найбільший вплив на тяжкість наслідків дорожньо-транспортних пригод.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість відповідно до дорожніх умов, а пішоходів — переходити проїзну частину лише у визначених місцях.