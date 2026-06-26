Смертность на украинских дорогах снизилась на 16%

За первые пять месяцев 2026 года на дорогах Украины произошло 8256 дорожно-транспортных происшествий с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 911 человек, в том числе 52 ребенка, еще 10 404 человека получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года погибло 1 086 человек. Об этом свидетельствуют данные патрульной полиции, обнародованные Укравтопромом.

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Причины ДТП

Наиболее распространённой причиной смертельных ДТП остаётся превышение безопасной скорости движения. Из-за этого нарушения погиб 491 человек, что составляет более половины всех смертельных случаев на дорогах страны. Напомним, что полиция штрафует за превышение разрешенной скорости.

Второй по количеству погибших причиной стал переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте. Такие нарушения привели к гибели 58 человек.

Третье место заняли нарушения правил при смене направления движения, не связанные с перестроением. Из-за таких маневров погибли 55 человек.

Когда происходит больше всего ДТП

Статистика также демонстрирует определенные временные закономерности аварийности. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими приходится на период с 17:00 до 19:00, когда интенсивность движения традиционно является самой высокой. Самым опасным днём недели стало воскресенье.

Как избежать ДТП

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основные факторы риска остаются неизменными: несоблюдение скоростного режима, опасное поведение пешеходов и ошибки при выполнении маневров. Значительное количество погибших из-за превышения скорости в очередной раз подтверждает, что именно этот фактор оказывает наибольшее влияние на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость в соответствии с дорожными условиями, а пешеходов — переходить проезжую часть только в обозначенных местах.