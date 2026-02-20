Соціальні таксі Citroën Jumper водитимуть ветерани і возитимуть ветаранів також вони

Мікроавтобуси придбано за кошти обласного бюджету. Проєкт підтримали Бучанська, Богуславська, Кагарлицька, Васильківська, Таращанська, Яготинська, Коцюбинська та Ташанська громади.

Загалом це вже буде 15 мікроавтобусів, переданих громадам Київщини. Нещодавно інклюзивний транспорт отримала Баришівська громада — під час відкриття їхнього ветеранського простору.

Це – соціальне таксі для ветеранів. Це - мобільність, доступ до послуг, можливість дістатися на лікування, реабілітацію чи до центру підтримки.

Машини в основному перероблються з вантажних фургонів і стають пасажрським спецтранспортом. Фото: Київська ОВА

І принципово — працюватимуть на цих автомобілях самі ветерани. Це і працевлаштування, і гідна інтеграція в цивільне життя.

Як видно з фото, надійшли мікроавтобуси Citroën Jumper. Модель знайома нашим перевізникам. Читачі Авто24 також уже не раз бачили опис в стрічці новин, повторюватися не будемо.

Пасажирські машини в статусі соціального таксі вже стали класикою адаптації під такі потреби практично в усіх регіонах України (див. відео внизу).