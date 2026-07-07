Спорткар Alpine A110 стане електричним: компанія показала новий прототип

Представники компанії амбітно заявляють, що новинка має всі шанси стати першим у світі справжнім спортивним електромобілем. Оскільки представлена модель є експериментальним прототипом для ходових випробувань, вона зберегла модифіковану версію кузова актуального серійного купе A110.

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Проте приховати масштабні технічні зміни дизайнерам та інженерам не вдалося. Візуальний аналіз прототипу дозволяє виділити кілька яскравих елементів:

агресивніший дизайн переднього бампера та помітно розширена передня колія для кращої стійкості;

більш масивна задня частина кузова, де збоку з'явився інтегрований порт для підключення до зарядної станції;

унікальний прозорий швидкознімний капот, що відкриває вид на внутрішні компоненти електричної архітектури.

Модульна платформа APP та ідеальний розподіл ваги

В основі спорткара наступної генерації лежить абсолютно нова архітектура Alpine Performance Platform (APP). Ця модульна алюмінієва конструкція розроблена спеціально для легких спортивних моделей. У майбутньому вона стане основою не лише для стандартного купе, а й породить абсолютно нову модифікацію родстера на базі A110, а також чотиримісне спортивне купе з відродженим індексом A310.

Щоб зберегти фірмову керованість, інженери Alpine пішли на нестандартне рішення компонування. Електромобіль оснастять двома окремими акумуляторними блоками. Вони будуть фізично розділені та рознесені по кузову таким чином, щоб забезпечити ідеальний розподіл ваги у співвідношенні 40:60 на користь задньої осі.

На думку розробників, це гарантує баланс справжнього середньомоторного спортивного автомобіля. Новинка отримає прогресивну 800-вольтову технологію, а самі батареї будуть використовувати елементи з високою щільністю енергії, що дозволить суттєво знизити загальну вагу та скоротити час перебування біля розетки.

Технічні характеристики силового агрегату та підвіски

Енергія від акумуляторних батарей спрямовуватиметься на абсолютно новий задній електричний мотор виконаний за компактною схемою "3-в-1". Він об'єднує в одному корпусі одразу два електродвигуни. Така конфігурація обіцяє забезпечити винятковий крутний момент, високу динамічну продуктивність та надшвидкі реакції на керування.

Ходова частина майбутнього A110 отримає повністю алюмінієву підвіску. Вона працюватиме у зв'язці з новітніми інтегрованими системами гальмування та рульового керування. Не вдаючись у дрібні деталі, керівництво компанії Alpine наголошує, що електромобіль спроєктований так, щоб залишатися на сто відсотків вірним історичній ДНК бренду, але при цьому за своїми драйверськими характеристиками перевершувати найкращі сучасні спортивні аналоги, оснащені традиційними двигунами внутрішнього згоряння.