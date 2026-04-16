США спонукають автовиробників до виробництва зброї: кого Пентагон хоче бачити в партнерах

За даними видання The Wall Street Journal, на яке посилається агентство Reuters, з керівництвом згаданих компаній обговорено можливість участі в воєнних програмах.

Йдеться про попередні консультації, що розпочалися ще до загострення ситуації навколо Ірану. Основна ідея – залучити ширше коло виробників для посилення оборонно-промислової бази США.

Розширення виробництва на тлі виснаження запасів

У Пентагоні не приховують, що шукають способи швидко наростити виробництво зброї та військової техніки. За словами представника відомства, США прагнуть "максимально використати комерційні технології та виробничі можливості" для забезпечення військової переваги.

Потреба в цьому виникла на тлі суттєвого скорочення запасів озброєнь. Після повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році та конфлікту на Близькому Сході США витратили мільярди доларів на постачання союзникам артилерії, боєприпасів і протитанкових систем.

Дев'ятимісний автомобіль переднього краю на платформі Chevrolet Colorado ZR2. Фото: GM Defense

Хто ще в переговорах

Окрім автогігантів, у консультаціях беруть участь:

GE Aerospace;

Oshkosh (виробник військової техніки.)

Чиновники з’ясовують, наскільки швидко цивільні виробники можуть переорієнтувати свої потужності на оборонні потреби.

Воєнний бюджет зросте ще на 500 мільярдів



Паралельно адміністрація очільника Білого дому ініціює суттєве збільшення оборонного бюджету до $1,5 трлн (+$500 млрд). Це пояснюють необхідністю відновлення запасів і підготовкою до потенційних конфліктів.

Ще у березні Трамп провів зустріч із керівниками провідних оборонних підрядників, де обговорювали прискорення виробництва озброєнь.

Що це означає

Фактично США повертаються до моделі, коли цивільна промисловість може швидко інтегруватися у військове виробництво. Такий підхід уже використовувався під час Другої світової війни – тепер його намагаються адаптувати до сучасних умов і технологій.