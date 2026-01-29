Старі автобуси йдуть з маршрутів: як оновлюється ринок у 2025 році

За підсумками 2025 року на внутрішньому ринку було укладено 3 978 угод купівлі-продажу автобусів, що на 36,1% менше, ніж у 2024-му. Фактично ресурс перепродажу застарілої техніки всередині країни продовжує скорочуватися, говорять в Інституті досліджень авторинку.

Натомість імпорт вживаних автобусів зріс до 1 088 одиниць (+31,7% рік до року). Основне джерело — європейські країни, звідки в Україну надходить більш сучасна та комфортна техніка.

Сегмент нових автобусів також продемонстрував позитивну динаміку — 1 176 реєстрацій, що на 15% більше, ніж торік. Ключовими драйверами тут залишаються муніципальні, шкільні та державні програми закупівель.

Грудень 2025 року: сезонне уповільнення

Останній місяць року традиційно показав спад активності порівняно з листопадом. Виробництво та збірка автобусів в Україні зменшилися на 30,4% м/м.

Водночас у річному вимірі внутрішні перепродажі в грудні зросли на 78,6%, що пояснюється не реальним пожвавленням попиту, а ефектом низької бази через збої в роботі реєстрів МВС наприкінці 2024 року.

У грудні було:

325 угод на внутрішньому ринку,

114 перших реєстрацій імпортованих автобусів з пробігом,

112 нових автобусів (25 імпортних і 87 українського виробництва).

Внутрішній ринок: техніка «поза часом»

Лідером внутрішніх перепродажів у 2025 році став Mercedes-Benz Sprinter. Також стабільний попит зберігали українські БАЗ А079 «Еталон» та Богдан / Ataman А-092.

Показово, що в рейтингах досі присутні ПАЗ 3205 та ГАЗ «Газель» — моделі, конструкція яких бере початок ще у 70–80-х роках минулого століття. Окрім них, активно перепродаються старі Volkswagen LT та Mercedes-Benz T1/T2, що свідчить про надзвичайно тривалий життєвий цикл цієї техніки в українських умовах.

Імпорт: ставка на комфорт і місткість

У сегменті імпорту вживаних автобусів домінує європейська техніка. Окрім мікроавтобусів, перевізники активно завозять:

міські автобуси VDL Ambassador та VDL Citea,

міжміські лайнери Setra S 400 і Van Hool Astromega,

міські Mercedes-Benz Citaro.

Саме імпорт сьогодні є головним інструментом витіснення морально застарілих моделей з маршрутів великих міст.

Нові автобуси: перевага української збірки

Ринок нових автобусів майже повністю сформований за рахунок українських виробників та забудовників. Це пов’язано з умовами тендерів і програмами оновлення громадського транспорту.

Найчастіше реєструвалися:

Богдан / Ataman (А-092, А-093, А-221),

ЗАЗ A08 I-VAN,

БАЗ А081 «Еталон»,

Isuzu Citiport.

У сегменті малого класу також фіксується присутність JAC Sunray та Toyota Hiace, переважно для службових і соціальних потреб.

Коментар експерта

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«У 2025 році ринок автобусів чітко розділився. Внутрішній сегмент скорочується, оскільки стара техніка фізично та економічно вичерпує свій ресурс. Натомість імпорт уживаних європейських автобусів і закупівля нових машин української збірки свідчать про поступову професіоналізацію перевізників. Попри присутність у рейтингах ПАЗів і “Газелей”, загальний вектор ринку вже визначений — оновлення, економічна ефективність і кращі умови для пасажирів».