Укр
Ру

Stellantis може стати провідником для китайського люксового бренду Hongqi на ринок Європи

Stellantis продовжує зміцнювати роль ключового партнера для автовиробників із КНР, які прагнуть закріпитися в Європі. Цього разу предметом обговорень став бренд Hongqi, відомий як виробник автомобілів для вищого керівництва Китаю. Сторони розглядають можливість локалізації виробництва на потужностях Stellantis в Іспанії, що дозволило б китайській марці суттєво прискорити свою експансію.
Люксовий бренд Hongqi може почати виробництво в Іспанії на заводах Stellantis

ФОТО: Carscoops|

Hongqi E-HS9

Данило Северенчук
logo2 травня, 15:15
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Carscoops, за наявною інформацією, діалог між компаніями ведеться за посередництва спільного підприємства Leapmotor. Структура такої взаємодії виглядає логічною з огляду на розподіл акцій: Stellantis володіє 20% часткою в Leapmotor, тоді як материнська група бренду Hongqi – концерн FAW Group, утримує 5%.

Таке партнерство має на меті допомогти Hongqi реалізувати амбітний план: вивести на європейський ринок понад десять нових моделей електромобілів та гібридів до 2028 року. Окрім економії сотень мільйонів доларів на будівництві власного заводу, локальна збірка в Іспанії дозволить китайському бренду уникнути високих мит ЄС на імпорт готових авто.

Stellantis як майданчик для китайських партнерів

Представники Stellantis офіційно не підтверджують деталі угоди, проте зазначають, що ведуть переговори з багатьма гравцями галузі по всьому світу. Окрім Hongqi, концерн нібито обговорював можливу співпрацю з такими гігантами, як Dongfeng, Xpeng та Xiaomi Зокрема, переговори з Dongfeng можуть стосуватися використання недозавантажених європейських заводів в обмін на виробництво моделей європейського концерну в Китаї.

Історія та амбіції бренду Hongqi

  • Марка Hongqi була заснована в 1958 році як перший незалежний автовиробник Китаю. Тривалий час бренд асоціювався виключно з державним апаратом КНР та був предметом національної гордості для лідерів країни, зокрема для Мао Цзедуна.
  • Автомобілі бренду часто називають “китайськими Rolls-Royce”, оскільки над ними працює колишній шеф-дизайнер британської марки Джайлс Тейлор.
  • Компанія вже присутня в кількох європейських країнах і планує розширити свою мережу до понад 200 дилерських центрів по всьому континенту до 2028 року.

