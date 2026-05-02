Stellantis може стати провідником для китайського люксового бренду Hongqi на ринок Європи

Як повідомляє Carscoops, за наявною інформацією, діалог між компаніями ведеться за посередництва спільного підприємства Leapmotor. Структура такої взаємодії виглядає логічною з огляду на розподіл акцій: Stellantis володіє 20% часткою в Leapmotor, тоді як материнська група бренду Hongqi – концерн FAW Group, утримує 5%.

Таке партнерство має на меті допомогти Hongqi реалізувати амбітний план: вивести на європейський ринок понад десять нових моделей електромобілів та гібридів до 2028 року. Окрім економії сотень мільйонів доларів на будівництві власного заводу, локальна збірка в Іспанії дозволить китайському бренду уникнути високих мит ЄС на імпорт готових авто.

Stellantis як майданчик для китайських партнерів

Представники Stellantis офіційно не підтверджують деталі угоди, проте зазначають, що ведуть переговори з багатьма гравцями галузі по всьому світу. Окрім Hongqi, концерн нібито обговорював можливу співпрацю з такими гігантами, як Dongfeng, Xpeng та Xiaomi Зокрема, переговори з Dongfeng можуть стосуватися використання недозавантажених європейських заводів в обмін на виробництво моделей європейського концерну в Китаї.

Історія та амбіції бренду Hongqi