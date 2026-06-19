Stellantis запускає доступні фургони для бізнесу: водій в кабіні один

На ринок вийде чотири новинки, що порадує шанувальників Fiat Professional Doblò EasyPRO, Citroën Berlingo Van FIRST, Opel Combo Start та Peugeot Partner Active. Запропоновані "комерсанти" орієнтовані на підприємців, служби доставлення та корпоративні автопарки, яким потрібен практичний, надійний і доступний робочий автомобіль без переплати за зайві опції.

Попри різні бренди, усі фургони побудовані на спільній платформі та пропонують однакові ключові характеристики. Про це розповідає sustainabletruckvan.com.

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Ставка на практичність

У Stellantis вирішили зосередитися на тому, що справді важливо для бізнесу: корисному просторі, функціональності та низькій вартості експлуатації. В салоні з’явилася модернізована панель приладів, більше місць для зберігання та зносостійкі матеріали оздоблення.

Покупцям обіцяють до 1 тонни вантажності, дві довжини кузова та вантажний відсік об’ємом від 3,3 до 4,4 куб. м. Відмінності зводяться переважно до дизайну та позиціонування кожної марки.

Stellantis Pro One представила нове покоління компактних фургонів на основі концепції, що більшість водіїв фургонів більшу частину часу працюють самостійно. Фото: Stellantis

Кабіна як мобільний офіс

Фургони отримали систему трансформації пасажирського сидіння Flexiseat/Moduwork, яка дозволяє збільшити корисний об’єм на 0,5 куб. м. Також передбачений складаний столик Modutable для роботи з ноутбуком чи документами, численні ніші для зберігання речей і розетка на 230 В.

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Якщо в деталях і конкретніше, то це модельний ряд початкового рівня, який безсумнівно вирізняється своєю гнучкістю, починаючи з того, що ми вважаємо найцікавішою новою особливістю нових компактних фургонів: так званого Flexiseat, модульного пасажирського сидіння, що складається, яке дозволяє збільшити об'єм вантажного простору, створюючи додатковий простір під час подорожі самостійно.

А до нього додається так зване "Modutable", розроблене як практична опора для мобільного офісу або як поверхня для відпочинку під час перерв. Ось, коротко, додаткові рішення, запропоновані Stellantis, яка також забезпечує розетку на 220 вольтів у новій лінійці для живлення електронних пристроїв.

Кабіну розробники вже пропонують у різних версіях з адаптацією під потреби та специфіку бізнесу. Фото: Stellantis

Moduconsole – центральна консоль, яку можна миттєво зняти та легко помістити у вантажний відсік, оснащена підсклянниками та закритим відділенням для зберігання речей.

– центральна консоль, яку можна миттєво зняти та легко помістити у вантажний відсік, оснащена підсклянниками та закритим відділенням для зберігання речей. Dashbox – приладова панель з двома закритими відділеннями для зберігання речей та підсклянниками.

– приладова панель з двома закритими відділеннями для зберігання речей та підсклянниками. Drivedrawer – шухляда під сидінням для зберігання електронних пристроїв.

– шухляда під сидінням для зберігання електронних пристроїв. Moduwork – конфігурація з третім центральним сидінням, що вміщує до трьох осіб. Коли центральне сидіння не потрібне, воно трансформується для підвищення функціональності: воно має закритий відсік і може бути поєднане з пасажирським сидінням та складним столиком, або ж простір можна використовувати для перевезення довгомірних предметів.

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Електрика або дизель



Лінійка силових агрегатів охоплює електричну версію потужністю 136 к.с. із запасом ходу до 270 км за циклом WLTP, а також дизельні двигуни на 100 і 130 к.с. та бензиновий мотор на 110 к.с.

"Усі моделі з двигуном внутрішнього згоряння оснащені механічною коробкою передач. А наступного року – деталь, яка не зовсім є незначною – також з’явиться версія нових фургонів у вигляді 48-вольтової м’якої гібридної версії, - зазначають розробники Stellantis

З яким логотипом машину вибрати, в якій моторній версії далі розвивати бізнес та який тип компонування кабіни замовити – залежить не тільки від вподобань, але й від напрямку підприємництва. Фото: Stellantis

Старт продажів

Нові Opel Combo Start, Citroën Berlingo Van First і Fiat Doblò EasyPRO вийдуть на європейський ринок у другій половині 2026 року.

Прийом замовлень стартує у вересні, а перші відвантаження клієнтам заплановані на листопад.