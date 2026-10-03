Вартість страхування автомобілів в Німеччині змінилась, в тому числі для українців

Для одних моделей це може означати потенційно нижчі страхові витрати, для інших – вищі. Водночас сама зміна класу не означає автоматичного подорожчання або здешевлення поліса.

Щороку Німецька страхова асоціація (GDV) перераховує Typklassen на основі статистики збитків. Для нового розрахунку врахували страхові випадки за 2023–2025 роки. Загалом, як пишуть ADAC та Chip, класифікація охоплює близько 33 тисяч варіантів автомобілів.

Кому змінять страховий клас

У страхуванні цивільної відповідальності нова класифікація торкнеться приблизно 12,4 млн автомобілів. Близько 7,4 млн отримають вищий клас, а приблизно 5,1 млн – нижчий. Для ще 30 млн машин, або 71%, клас залишиться без змін.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Суттєві зміни трапляються рідше: для більшості моделей клас змінюється лише на один пункт.

Наприклад, Volkswagen T7 Multivan 2.0 TDI покращує класифікацію одразу на два класи. На один клас нижче переходять, зокрема, BMW 316i, Mercedes GLC 200 4Matic та Skoda Fabia 1.2.

Натомість Skoda Rapid 1.2, Citroën C4 1.2 та BMW 330d Touring xDrive опускаються на два класи, а Mercedes CLA 250 E та Audi Q4 35 e-tron – на один.

Що буде з КАСКО

У Teilkasko близько 67% автомобілів збережуть свої класи. Приблизно 400 тисяч машин отримають вищу класифікацію, тоді як понад 4 млн автомобілів перейдуть до нижчого класу.

У Vollkasko близько 67% також залишаться без змін. Приблизно 29%, або понад 7 млн машин, отримають нижчий клас, а близько 1 млн – вищий.

Наприклад, Mercedes GLC 200 4MATIC у повному каско опускається на два класи. Для BMW 316i, Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD, Skoda Fabia 1.2 та Volvo XC60 T8 Hybrid AWD класифікація покращується на один клас.

Від чого залежить Typklasse

Клас визначають не просто за ціною чи потужністю автомобіля. Для відповідальності враховується, як часто і наскільки дорогими є збитки, пов’язані з конкретною моделлю. У каско важливими є, зокрема, частота пошкоджень, вартість ремонту та запчастин.

При цьому Typklasse – лише один із факторів страхової премії. На кінцеву ціну також впливають регіон проживання, статистика ДТП, характеристики водія, умови договору та вид страхування. Окремо існують Regionalklassen, що залежать від статистики збитків у конкретному регіоні.

Тому новий Typklasse не означає автоматичної зміни вартості поліса. Власникам автомобілів у Німеччині варто перевірити класифікацію саме своєї модифікації: навіть різні двигуни чи версії однієї моделі можуть мати різні страхові класи.